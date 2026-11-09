هل ستنهي هزيمة ترامب الإنتخابية حرب إيران؟ الإجابة في تقرير أميركي

Advertisement

وبحسب الموقع: "في طهران، جرى تفسير نتائج الانتخابات على أنها انتكاسة سياسية كبرى لإدارة ترامب، ودليل على صحة نهج المقاومة الذي تتبعه في مواجهة الضغوط العسكرية الأميركية-الإسرائيلية؛ وقد كتب محسن رضائي، أحد كبار المسؤولين الأمنيين في إيران، على منصة "إكس": "لقد ألحق الشعب الإيراني بترامب هزيمة استراتيجية في ساحة المعركة وفي مضيق هرمز، وهزيمة سياسية في واشنطن". وبدا أن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، يشارك نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، مخاوفه بشأن التبعات السياسية للحرب في إيران واحتمالية تعرض الجمهوريين لهزيمة انتخابية، وحذّر عبر منصة "اكس" قائلاً: "رئيسك يمهد للمرحلة التالية من الحرب، بينما تقف أميركا على حافة الهاوية بسبب سياسة ’ أولاً‘. كفّ عن إلقاء المحاضرات؛ لِمَ لا توجه هذا الكلام لرئيسك؟". وقد سلطت رسالته الضوء على إمكانية وجود أرضية مشتركة لإنهاء الحرب".وبحسب الموقع: "مع ذلك، لا تؤدي الانتخابات تلقائياً إلى زيادة احتمالية حدوث اختراق دبلوماسي؛ فهي تخلق فرصاً ومخاطر جسيمة في آنٍ واحد؛ وفي ظل تركيز الحزبين الرئيسيين بشكل متزايد على الانتخابات الرئاسية لعام 2028، من المرجح أن تظل إيران قضية محورية في مواجهتهما السياسية، تماماً كما كانت خلال انتخابات التجديد النصفي. وفي ظل هذه المعطيات، يواجه ترامب والحزب الجمهوري خيارين مختلفين جوهرياً. يتمثل الخيار الأول في تحويل سردية الهزيمة الانتخابية إلى سردية انتصار عسكري. فقد دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو علنًا إلى الإطاحة بالحكومة الإيرانية، مصرحًا بأنه "لا توجد سوى طريقة واحدة لإزالة هذا التهديد نهائيًا، وهي الإطاحة بالنظام في إيران". كما ادعى أن ترامب أكد له أن "مستعدة لإنجاز المهمة". وتحت وطأة مثل هذه المطالب المتشددة، قد يجد ترامب نفسه مدفوعاً لشن هجوم واسع النطاق آخر ضد إيران، أملاً في تحقيق تغيير النظام الذي أخفقت العمليات العسكرية السابقة في تحقيقه. لكن هذا الخيار يستند إلى افتراض خطير، وهو أن زيادة القوة العسكرية ستحقق النجاح حيث فشلت حروب عامي 2025 و2026؛ فشن هجوم واسع النطاق آخر قد يؤدي إلى رد إيراني مدمر، ويهدد إمدادات الطاقة، ويزعزع استقرار حلفاء واشنطن في المنطقة، ويطيل أمد الصراع حتى موعد انتخابات عام 2028. وبدلاً من إنقاذ الجمهوريين، قد يؤدي هذا الخيار إلى كارثة سياسية أكبر. وإذا اختار ترامب تصعيداً عسكرياً جديداً، فمن المرجح أن تؤدي شخصيات مثل بيت هيغسيث أدواراً رئيسية في تنفيذه".وتابع الموقع: "أما الخيار الثاني فيتمثل في تحويل الانتكاسة الانتخابية إلى فرصة دبلوماسية تاريخية، وذلك من خلال إطار عمل يحمل اسم "إسلام أباد بلس" (Islamabad plus)، يرتكز على ركيزتين متكاملتين: مذكرة التفاهم التي توسطت فيها باكستان في وقت سابق من هذا العام، وترتيبات أمنية إقليمية جديدة. وتتمثل الخطوة الأولى في إحياء مذكرة "إسلام أباد" وتوسيع نطاقها، بهدف إنهاء الحرب وتسوية النزاعات العالقة؛ بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، وحرية الملاحة عبر مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأميركي، إلى جانب قضايا أمنية واقتصادية جوهرية أخرى. ومن شأن اتفاق كهذا أن يسهم في استقرار أسواق الطاقة، وتخفيف الضغوط التضخمية، وحماية دول المنطقة من مزيد من الدمار، وتهيئة ظروف أكثر ملاءمة لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وبذلك، قد يضمن ترامب لنفسه إرثاً تاريخياً يتمثل في إنهاء عقود من العداء بين الولايات المتحدة وإيران، والمساعدة في إرساء هيكل أمني إقليمي جديد، بدلاً من المضي نحو حرب مدمرة أخرى. وإذا ما اختار ترامب هذا المسار، فينبغي أن يتولى فانس قيادة المبادرة الدبلوماسية".وبحسب الموقع: "لا يقل النقاش الدائر في طهران أهميةً؛ إذ يميل أحد التيارات الفكرية إلى مواصلة المواجهة حتى تتكبد الولايات المتحدة هزيمة استراتيجية حاسمة، وتسحب قواتها العسكرية من المنطقة، وتتخلى عن مشروع "إسرائيل الكبرى" الذي يتبناه نتنياهو. ويدعو بعض مؤيدي هذا النهج أيضاً إلى الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) وتطوير أسلحة نووية، ويجادلون بأن عقوداً من العضوية في هذه المعاهدة، والتحريم الديني في إيران لامتلاك الأسلحة النووية، والتعاون المكثف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ كلها أمور فشلت في منع فرض العقوبات، وأعمال التخريب، وفي نهاية المطاف، الهجمات العسكرية. وذكر إبراهيم رضائي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، أنه تم تسجيل 10 مقترحات للانسحاب من المعاهدة، وأن خيار الانسحاب قيد الدراسة، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة أنباء "فارس". ويستند هذا الطرح إلى رؤية ترى أن الردع النووي يوفر حماية أقوى من الالتزامات القانونية الدولية. ووفقاً لما قاله أشخاص مقربون من صناع القرار الرئيسيين في طهران، فإن إيران لا تزال تفضل التوصل إلى تسوية عبر التفاوض؛ غير أن الهجمات العسكرية الأميركية المتكررة قد عمّقت الشكوك حول مبادرة فانس للسلام".وتابع الموقع: "في ظل غياب أي اتفاق، تبدو طهران عازمة على الرد على أي هجوم أميركي متجدد من خلال توسيع نطاق المواجهة لتتحول إلى حرب إقليمية شاملة، تستهدف البنية التحتية العسكرية الأميركية في أنحاء المنطقة، وتُعيد صياغة الترتيبات الأمنية الإقليمية بشكل جذري؛ وذلك بهدف منع وقوع هجمات مستقبلية من جانب واشنطن وتل أبيب. وفي مؤشر على استعدادها لاحتمالية توسع نطاق الحرب، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إلغاء القيود التي فرضها ذاتياً على مدى صواريخه الباليستية والتي التزم بها على مدى ثلاثة عقود تقريباً. غير أن هذه الاستراتيجية تنطوي على مخاطر جسيمة؛ فخوض حرب استنزاف طويلة الأمد من شأنه أن يدمر الاقتصاد الإيراني، ويفاقم المعاناة الإنسانية، ويعرض دول الجوار للخطر، ويهدد الاستقرار العالمي. كما أن السعي لامتلاك أسلحة نووية قد يستجلب المزيد من الهجمات، وذلك قبل أن تتمكن إيران من بناء قوة ردع ذات صدقية".وأضاف الموقع: "ينبغي أن تتمثل الأولويات الوطنية القصوى لإيران في التوصل إلى إنهاء دائم للحرب، والتغلب على تحدياتها الاقتصادية الحادة؛ فاستمرار المواجهة لن يحقق أياً من هذين الهدفين. أما البديل فهو تسوية دبلوماسية شاملة تحمي سيادة إيران، ومصالحها الأمنية المشروعة، ومستقبلها الاقتصادي. ولكي تنجح المفاوضات، يتعين على واشنطن وطهران الإقرار بمبدأ أساسي واحد: وهو أن أي اتفاق مستدام يجب أن يكون مشرفاً ومفيداً للطرفين؛ إذ لن يقبل أي منهما استسلاماً غير مشروط. فالتسوية القائمة على الإذلال أو الإكراه أو تقديم تنازلات من طرف واحد لن تؤدي إلا إلى تهيئة الظروف لنزاع آخر. ولهذا السبب، فإن مبادرة دبلوماسية يقودها فانس وقاليباف تستحق دراسة جادة".وختم الموقع: "يواجه ترامب وطهران الآن خياراً تاريخياً بين المضي قدماً في المواجهة أو التوصل إلى تسوية دبلوماسية. ولن يتحقق أعظم انتصار للطرفين لا من خلال حسم عسكري ولا عبر إذلال الآخر، بل من خلال سلام دائم يضع حداً لعقود من العداء، ويؤسس لحقبة جديدة من الأمن والتعاون الإقليمي".