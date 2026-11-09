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عربي-دولي

أولى جلسات الكنيست الجديد.. معركة على الرئاسة بين نتنياهو وآيزنكوت

Lebanon 24
09-11-2026 | 15:51
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أولى جلسات الكنيست الجديد.. معركة على الرئاسة بين نتنياهو وآيزنكوت
أولى جلسات الكنيست الجديد.. معركة على الرئاسة بين نتنياهو وآيزنكوت photos 0
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يستعد الكنيست الإسرائيلي الجديد لعقد جلسته الافتتاحية، الثلاثاء، وسط مواجهة سياسية بين معسكر رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو والمعارضة بقيادة غادي آيزنكوت، الذي يسعى إلى انتزاع رئاسة البرلمان من حزب الليكود، قبل حسم مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.
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ومن المقرر أن يؤدي أعضاء الكنيست الـ26 اليمين الدستورية بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، فيما تتجه الأنظار إلى مصير رئيس المجلس الحالي أمير أوحانا، الذي تسعى المعارضة إلى استبداله للاستفادة من أغلبيتها البرلمانية في إدارة جدول الأعمال التشريعي والرقابي.

ويواجه آيزنكوت، المكلّف بتشكيل الحكومة، تحديات في تأمين ائتلاف حكومي، رغم حصوله على توصيات 67 نائباً خلال المشاورات الرئاسية، في حين حصل نتنياهو على تأييد 46 نائباً.

وتكتسب معركة رئاسة الكنيست أهمية خاصة، إذ قد تتيح للمعارضة طرح تشريعات سبق أن عارضها نتنياهو، بينها تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 تشرين الأول 2023، وفرض قيود على مدة ولاية رئيس الوزراء.

وأعلن أوحانا أن إجراء انتخابات مبكرة لرئاسة الكنيست يتطلب طلباً يحمل توقيعات 61 نائباً على الأقل، متعهداً بتحديد موعد للتصويت خلال أسبوع في حال استيفاء الشروط.

ولم تتفق أحزاب المعارضة بعد على مرشح موحد، وسط طرح اسم رئيس الوزراء السابق يائير لبيد، في مقابل تمسك حزب "يشار" بقيادة آيزنكوت بالحصول على المنصب لأحد نوابه.

وبحسب نتائج انتخابات 27 تشرين الأول، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لأحزاب المعارضة و19 للأحزاب العربية، ما يجعل التحالفات البرلمانية حاسمة في المرحلة المقبلة.

وفي موازاة ذلك، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن حزب الليكود يستعد للطعن في نتائج الانتخابات أمام المحكمة، استناداً إلى مزاعم تتعلق بحشد الناخبين العرب، فيما تحدثت صحيفة "معاريف" عن مخاوف من احتجاجات لليمين المتطرف بالتزامن مع افتتاح البرلمان.

وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه آيزنكوت إلى توظيف الأغلبية البرلمانية لدفع أجندته السياسية، حتى في حال تعثر تشكيل الحكومة الجديدة.
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