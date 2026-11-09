نائب جمهوري يطلق مساراً لعزل وزير الدفاع الأميركي في الكونغرس

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قدّم النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي الأميركية، توماس ماسي، الاثنين، طلباً لعزل وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، إلى مجلس النواب.
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ومن المقرر التصويت على طلب العزل بحلول الأربعاء، وفق ما أوردته شبكة "سي إن إن".
وفي بنود الطلب، اتهم ماسي هيغسيث بإساءة استخدام صلاحيات منصبه في تعامله مع الحرب على إيران، معتبراً أنه "نفّذ وطبّق عمداً أوامر غير قانونية لشن حرب ضد دولة أجنبية".