نائب جمهوري يطلق مساراً لعزل وزير الدفاع الأميركي في الكونغرس

قدّم النائب عن الأميركية، ، الاثنين، طلباً لعزل الأميركي ، إلى مجلس النواب.

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ومن المقرر التصويت على طلب العزل بحلول الأربعاء، وفق ما أوردته شبكة " إن".

وفي بنود الطلب، اتهم هيغسيث بإساءة استخدام صلاحيات منصبه في تعامله مع الحرب على ، معتبراً أنه "نفّذ وطبّق عمداً أوامر غير قانونية لشن حرب ضد ".