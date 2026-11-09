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عربي-دولي

ترامب: العمل العسكري في إيران ليس ضروريا في هذه المرحلة

Lebanon 24
09-11-2026 | 23:06
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ترامب: العمل العسكري في إيران ليس ضروريا في هذه المرحلة
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين، يوم الاثنين، بأنه يعتقد أن الحرب مع إيران "قد انتهت فعلياً من الناحية العسكرية".
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وجاءت تصريحات الرئيس خلال زيارة مفاجئة لقاعة الإيجاز الصحفي في البيت الأبيض، وذلك عقب اجتماعه في وقت سابق من اليوم ذاته مع رئيس وزراء قطر.

وقال ترامب: "لقد انتهت إيران عسكرياً، ونحن نكتفي حالياً بالحفاظ على الوضع الراهن".

وأضاف ترامب أن إيران قد تعرضت ل "قطع رأس" (في إشارة إلى توجيه ضربة قاصمة لقيادتها)، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يسعى لضمان التوصل إلى حل طويل الأمد يكفل تجريد البرنامج النووي الإيراني من قدراته الخطرة.

وأضاف ترامب "في هذه المرحلة... لا يبدو اتخاذ إجراء عسكري أمرا ضروريا للغاية. لكننا مستعدون تماما، وجاهزون للتحرك في حال تغير الوضع لأي سبب من الأسباب".

وتابع "أعتقد أن الأمر سينتهي قريبا جدا"، في إشارة إلى الصراع مع طهران.

وقال ترمب: "نشهد زخما نحو إنهاء الصراع مع إيران".

وأضاف أن حاملات الطائرات في الشرق الأوسط مستعدة "لكن آمل ألا نستخدمها".

وأشار إلى أنه يريد "حلا طويل الأمد مع إيران".
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