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عربي-دولي

مأساة جديدة في المتوسط... مصرع 22 مهاجراً قبالة جزيرة كريت اليونانية

Lebanon 24
09-11-2026 | 23:13
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مأساة جديدة في المتوسط... مصرع 22 مهاجراً قبالة جزيرة كريت اليونانية
مأساة جديدة في المتوسط... مصرع 22 مهاجراً قبالة جزيرة كريت اليونانية photos 0
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قتل 22 مهاجرا على الأقل قبالة جزيرة كريت اليونانية وعلى أراضيها خلال اليومين الماضيين بحسب ما أفاد به خفر السواحل اليونانيون وكالة فرانس برس، فيما أعلنت أثينا أنها تتهيّأ لمواجهة أزمة هجرة إلى الجزيرة اليونانية.
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وأوضح خفر السواحل أن فرق الإنقاذ عثرت الاثنين على 12 جثة في مركب قبالة سواحل الجزيرة التي باتت وجهة رئيسية للساعين للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

وعصر الاثنين عُثر على جثة إضافية.

وكان على متن المركب 18 راكبا آخر عُثر عليهم قبالة السواحل الجنوبية لكريت، وفق المتحدث باسم الجهاز.

وفي وقت لاحق، أفاد المتحدث فرانس برس بأن أحد الركاب "توفي لاحقا في المستشفى"، ما رفع حصيلة ضحايا المركب إلى 14

ويأتي ذلك بعد انتشال ثماني جثث في المنطقة نفسها في عملية إنقاذ طارئة نفّذت في أحوال جوية سيئة.

وفق ما أعلن خفر السواحل الأحد.

وأفادت السلطات الأحد أن سفينة أخرى كانت تبحر على مقربة انتشلت حوالي 28 ناجيا وجثة مهاجر واحد، جميعهم سودانيون ونقلتهم إلى زورق للشرطة أقلهم إلى كريت.

وأوقفت السلطات سودانيين اثنين، أحدهما يبلغ 16 عاما، بعدما تعرف إليهما الناجون باعتبارهما مشتبها بهما في تهريب المهاجرين.

وعثر خفر السواحل على قاربهم ليل الأحد الاثنين وعليه سبع جثث أخرى.

ونقلت السلطات اليونانية عن ناجين قولهم إن المركب أبحر من ليبيا في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) أو الرابع منه.

وبحسب سلطات الموانئ، أنقذ خفر السواحل اليونانيون والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) ما مجموعه 105 أشخاص الاثنين.

وباتت هذه الجزيرة قبلة رئيسية للمهاجرين الذين ينطلقون من ليبيا سعيا للوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر المسار البحري المحفوف بالمخاطر.

وتنتهي العديد من محاولات العبور بمآس عندما تغرق القوارب أو تواجه صعوبات في البحر.

وقال وزير الهجرة واللجوء اليوناني ثانوس بليفريس في تصريح تلفزيوني الجمعة إن اليونان تتهيّأ لمواجهة "أزمة في كريت".

وتابع "إن تدفّق المهاجرين في تزايد منذ يوليو (تموز) (...) لكن الأيام الأولى من نوفمبر (تشرين الثاني) شهدت ارتفاعا أكبر"، مع وصول "نحو 1700 وافد" في الأيام الثلاثة الأولى من الشهر.

وأضاف "في أكتوبر (تشرين الأول)، بلغنا ذروة بوصول 5000 وافد".

وحمّل الوزير اليوناني السلطات الليبية المسؤولية، معربا عن أسفه ل"الغياب التام للتعاون" من جانبها منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني) في منع إبحار القوارب التي تقلّ مهاجرين من سواحلها.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل أكثر من 37 ألف مهاجر إلى اليونان منذ مطلع العام 2026.
وحطّ أكثر من 22 ألفا منهم في كريت، أكبر الجزر اليونانية.

واستجابة لهذا التدفق، أعلنت الحكومة خططا لإنشاء مركز إيواء موقت قرب هيراكليون، أكبر مدن الجزيرة.
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