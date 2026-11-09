مقتل 17 شخصا بانفجار هائل في مصنع بتركيا.. وفتح تحقيق بالحادث

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أدى انفجار هائل وقع في مصنع للصلب قرب مدينة إزمير غربي ، إلى مصرع 17 شخصا، وفق ما أعلنه كمال مميش أوغلو بعد وفاة أحد الجرحى.وكان الرئيس إردوغان قد كشف في تصريحات سابقة عن مقتل 16 شخصا وإصابة 13 آخرين، بينهم حالتان حرجتان، متعهدا بالكشف عن أسباب الكارثة ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو إهماله.ووقع الانفجار في مصنع "هاباش ديمير تشيليك" ببلدة علي آغا، الواقعة على مسافة 60 كيلومترا شمال إزمير، وأدى إلى اندلاع حريق.وأوضح حاكم إزمير سليمان إلبان أن الانفجار حدث أثناء استبدال أحد المراجل، عندما هوت رافعة وسقطت حمولتها داخل فرن الكهربائي، ما تسبب في انفجار المصنع.ونقلت عن عامل يدعى ياسين تشيتينر (52 عاما) أن حاوية ضخمة من الصلب المنصهر سقطت من الرافعة بعد انقطاع حبلها، وأن نحو 120 طنا من الصلب السائل سقطت على الفرن، وتفاعلت مع ألواح التبريد المائية وسببت انفجارا هيدروجينيا.وأضاف أن الصلب السائل بحرارة 1800 درجة يتسبب في انفجار هائل عند ملامسته للماء. ، قال شاهد كان يمر قرب المصنع إنه شعر بهزة أرضية ورأى دخانا أسود كثيفا يتصاعد من المصنع.وأعلن وزير العدل التركي أكين غورلك فتح تحقيق في الحادث، فيما توجه وزيرا العمل والطاقة إلى موقع الانفجار.وأفادت صحيفة "إيفرنسل" بأن وحدات مكافحة الشغب منعت الدخول إلى في علي آغا حيث نقل المصابون، وانتظر أقاربهم في الخارج.كما أضرم شقيق أحد القتلى النار في نفسه خارج المصنع، احتجاجا على الحادث قبل أن ينقذه المارة وينقلوه إلى المستشفى، دون تأكيد حالته.