ترامب: روسيا وأوكرانيا سئما من القتال وهنالك رغبة في إنهاء الحرب

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قال الرئيس الأميركي إن ترى "رغبة قوية جدا" في إنهاء الحرب التي تشنها في ، وإن الطرفين "سئما من القتال".وأضاف في تصريحات للصحفيين في قبل يوم من محادثات ثلاثية بقيادة والمقرر عقدها في "سنجري محادثات جيدة جدا حول الأمر في أبوظبي".وقال ترامب للصحفيين "نشهد أيضا رغبة قوية جدا في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ونحن منخرطون في ذلك".وقال مسؤول أميركي في وقت سابق أمس الاثنين إن روسيا وأوكرانيا تبديان في أحاديث خاصة قدرا من المرونة بشأن احتمال تبادل أراض قبل محادثات أبوظبي.وذكر المسؤول، خلال إفادة للصحفيين قبيل المحادثات التي تبدأ اليوم الثلاثاء، أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا ستكون من أبرز محاور المناقشات، بما في ذلك احتمال منح ترتيبات دفاعية على غرار المادة الخامسة من معاهدة .