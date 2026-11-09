ترامب: روسيا وأوكرانيا سئما من القتال وهنالك رغبة في إنهاء الحرب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب
إن واشنطن
ترى "رغبة قوية جدا" في إنهاء الحرب التي تشنها روسيا
في أوكرانيا
، وإن الطرفين "سئما من القتال".
وأضاف ترامب
في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض
قبل يوم من محادثات ثلاثية بقيادة الولايات المتحدة
والمقرر عقدها في أبوظبي
"سنجري محادثات جيدة جدا حول الأمر في أبوظبي".
وقال ترامب للصحفيين "نشهد أيضا رغبة قوية جدا في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ونحن منخرطون في ذلك".
وقال مسؤول أميركي في وقت سابق أمس الاثنين إن روسيا وأوكرانيا تبديان في أحاديث خاصة قدرا من المرونة بشأن احتمال تبادل أراض قبل محادثات أبوظبي.
وذكر المسؤول، خلال إفادة للصحفيين قبيل المحادثات التي تبدأ اليوم الثلاثاء، أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا ستكون من أبرز محاور المناقشات، بما في ذلك احتمال منح كييف
ترتيبات دفاعية على غرار المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي
.