ميرتس: إلمانيا نواجه اختبارا لمدى التزامها بحماية الجالية اليهودية

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أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن ألمانيا تواجه اختبارا لمدى التزامها بحماية الجالية اليهودية، في الوقت الذي ندد فيه بما وصفه بأنه "مشهد مروع" لرياض الأطفال والمعابد اليهودية المحمية بزجاج مضاد للرصاص وعناصر شرطة مسلحين.أضاف ميرتس أن معاداة السامية أصبحت "موجودة في كل مكان". وجاء ذلك في كلمة ألقاها في كنيس بميونيخ بمناسبة الذكرى السنوية لمذبحة "ليلة الزجاج المكسور" عام 1938، التي كانت نذيرا بالمحرقة النازية التي أودت في نهاية المطاف بحياة أكثر من ستة ملايين يهودي .وأوضح "نرى (معاداة السامية) ونسمعها في شوارعنا، وفي بلداتنا ومدننا، وفي بلدات ومدن جيراننا وفي جميع أنحاء العالم، وفي البرلمانات، والنوادي، والمدارس".ومضى قائلا "لهذا السبب، فإن هذه هي لحظة الحقيقة بالنسبة لشعار ’لن يتكرر ذلك أبدا’ الذي نردده كثيرا".وأكد أن حكومته ستبذل كل ما في وسعها لحماية حياة اليهود في ألمانيا وخارجها، وأعاد التأكيد على دعم ألمانيا طويل الأمد لإسرائيل، الذي وصفه بأنه "جزء من مسؤوليتنا التاريخية".وفي السنوات السابقة، تعهد سلفا ميرتس في منصب المستشار، أنجيلا ميركل وأولاف شولتس، بالتزامات مماثلة لحماية حياة اليهود ومؤسساتهم في ألمانيا ومكافحة معاداة السامية.وأشار أحدث تقرير سنوي صادر عن مركز أبحاث ومعلومات معاداة السامية، وهو منظمة رصد ومراقبة، إلى أن معاداة السامية تقع "على نطاق هائل" منذ اندلاع حرب غزة في عام 2023، حيث تم الإبلاغ عن 8725 حادثة في العام الماضي، أي أكثر من ثلاثة أمثال العدد المسجل في عام 2022، أو ما يقارب 24 حادثة يوميا.وتقول السلطات إن أكثر من 74 ألف شخص قتلوا في الهجوم على غزة، الذي جاء بعد أن قتل مقاتلون بقيادة حركة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حوالي 1200 شخص في جنوب في السابع من تشرين الأول 2023.وقالت إيلزه أيغنر، رئيسة برلمان ولاية بافاريا التي اختارها ميرتس في وقت سابق من اليوم مرشحة للمحافظين لتصبح أول امرأة تتولى منصب رئيس الدولة في ألمانيا، إن انعدام الأمن الذي يشعر به عدد من اليهود في ألمانيا يمثل "عارا على بلدنا".