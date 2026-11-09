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عربي-دولي

شعبية ترامب قرب أدنى مستوياتها التاريخية.. استطلاع يكشف

Lebanon 24
09-11-2026 | 23:28
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شعبية ترامب قرب أدنى مستوياتها التاريخية.. استطلاع يكشف
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كشف استطلاع أجرته "رويترز/إبسوس" أن شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها في مسيرته السياسية، متأثرة بمخاوف واسعة النطاق من ارتفاع الأسعار، وهي القضية التي ساهمت في هزيمة حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.
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ووفقا للاستطلاع، يحظى أداء ترامب في البيت الأبيض بتأييد نحو 32% من الأميركيين، وهي النسبة نفسها التي سجلها في الاستطلاعين السابقين بين أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا بنقطة مئوية واحدة فقط عن نسبة 31% التي سجلها في استطلاع منتصف أكتوبر، والتي كانت الأدنى في مسيرته السياسية.

وجاء هذا التراجع في ظل هزيمة ساحقة تعرض لها الحزب الجمهوري في انتخابات الثالث من نوفمبر، إذ فقد السيطرة على مجلسي الكونغرس.

ومع بقاء بعض المنافسات دون حسم، حقق الديمقراطيون أكبر انتصار لهم في مجلس النواب منذ عام 2008 على الأقل، وانتزعوا مقاعد في مجلس الشيوخ بولايات محافظة مثل كانساس وساوث كارولاينا وتكساس.

وأشار الاستطلاع إلى أن 21% فقط من الأميركيين يشيدون بإدارة ترامب لملف تكاليف المعيشة.
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