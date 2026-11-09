شعبية ترامب قرب أدنى مستوياتها التاريخية.. استطلاع يكشف

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كشف استطلاع أجرته "رويترز/إبسوس" أن شعبية الرئيس الأميركي لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها في مسيرته السياسية، متأثرة بمخاوف واسعة النطاق من ارتفاع الأسعار، وهي القضية التي ساهمت في هزيمة حزبه في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.ووفقا للاستطلاع، يحظى أداء في بتأييد نحو 32% من ، وهي النسبة نفسها التي سجلها في الاستطلاعين السابقين بين أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر.ويمثل هذا الرقم ارتفاعا بنقطة مئوية واحدة فقط عن نسبة 31% التي سجلها في استطلاع منتصف أكتوبر، والتي كانت الأدنى في مسيرته السياسية.وجاء هذا التراجع في ظل هزيمة ساحقة تعرض لها الحزب الجمهوري في انتخابات الثالث من نوفمبر، إذ فقد السيطرة على مجلسي الكونغرس.ومع بقاء بعض المنافسات دون حسم، حقق أكبر انتصار لهم في مجلس النواب منذ عام 2008 على الأقل، وانتزعوا مقاعد في بولايات محافظة مثل كانساس وساوث كارولاينا وتكساس.وأشار إلى أن 21% فقط من الأميركيين يشيدون بإدارة ترامب لملف تكاليف المعيشة.