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عربي-دولي

قرار قضائي يخالف مطالب ترامب في قضية اغتيال تشارلي كيرك

Lebanon 24
10-11-2026 | 00:24
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قرار قضائي يخالف مطالب ترامب في قضية اغتيال تشارلي كيرك
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أعلن قاض أميركي، الإثنين، أن محاكمة تايلر جيمس روبنسون، المتهم بقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك في ايلول 2025، ستبدأ في 21 حزيران 2028، على أن تستمر إجراءاتها نحو 105 أيام.

وقال القاضي توني غراف، خلال جلسة بمحكمة في ولاية يوتا، إن اختيار هيئة المحلفين سيبدأ في الموعد المحدد، موضحا أن الجدول الزمني يهدف إلى "ضمان الحقوق الدستورية" للادعاء والدفاع.
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ويواجه روبنسون (23 عاما) عقوبة الإعدام في حال إدانته بقتل كيرك، الذي أصيب برصاصة في الرقبة خلال تجمع بجامعة أميركية في 10 ايلول 2025.

وكان الادعاء قد طالب ببدء المحاكمة في كانون الثاني 2028، بينما سعى محامو المتهم إلى تأجيلها حتى نهاية 2029، لإتاحة مزيد من الوقت لإعداد الدفاع.

وانتقد محامي إريكا كيرك، أرملة الناشط الأميركي، الموعد المحدد، معتبرا أن بدء المحاكمة بعد نحو 3 سنوات من مقتله لا يمثل استجابة سريعة لمطالب عائلته.
 
وقال المحامي جيفري نيمان: "إجراء محاكمة في صيف 2028، أي بعد ثلاث سنوات من اغتيال تشارلي، لا يبدو أمرا سريعا بالنسبة إلى عائلة كيرك".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد انتقد القاضي الشهر الماضي، مطالبا بإجراء المحاكمة خلال شهر واحد بدلا من الانتظار 3 سنوات.

وينفي روبنسون التهم الموجهة إليه، فيما قدم الادعاء رسائل نصية يقول إنها تتضمن اعترافات أرسلها المتهم إلى شريكه في السكن بشأن التخطيط لقتل كيرك.

في المقابل، يطعن فريق الدفاع في قوة الأدلة الجنائية، خصوصا نتائج فحوص الحمض النووي والأدلة البالستية.

وكان تشارلي كيرك (31 عاما) من أبرز الناشطين المحافظين في الولايات المتحدة، ولعب دورا في حشد الناخبين الشباب لدعم ترامب خلال الانتخابات الرئاسية عام 2024.
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