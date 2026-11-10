قرار قضائي يخالف مطالب ترامب في قضية اغتيال تشارلي كيرك

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أعلن قاض أميركي، الإثنين، أن محاكمة تايلر جيمس روبنسون، المتهم بقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك في ايلول 2025، ستبدأ في 21 حزيران 2028، على أن تستمر إجراءاتها نحو 105 أيام.وقال القاضي غراف، خلال جلسة بمحكمة في ولاية يوتا، إن اختيار هيئة المحلفين سيبدأ في الموعد المحدد، موضحا أن الجدول يهدف إلى "ضمان الحقوق الدستورية" للادعاء والدفاع.ويواجه روبنسون (23 عاما) عقوبة الإعدام في حال إدانته بقتل كيرك، الذي أصيب برصاصة في الرقبة خلال تجمع بجامعة أميركية في 10 ايلول 2025.وكان الادعاء قد طالب ببدء المحاكمة في كانون الثاني 2028، بينما سعى محامو المتهم إلى تأجيلها حتى نهاية 2029، لإتاحة مزيد من الوقت لإعداد الدفاع.وانتقد محامي إريكا كيرك، أرملة الناشط الأميركي، الموعد المحدد، معتبرا أن بدء المحاكمة بعد نحو 3 مقتله لا يمثل استجابة سريعة لمطالب عائلته.