تقارير عن تحركات خلف الكواليس.. كاتي زكريا تحسم الجدل

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نفت المتحدثة السابقة باسم كاتي زكريا، الإثنين، سعيها إلى استعادة منصبها، بعدما أفادت صحيفة " بوست" بأنها تحاول الحصول على فرصة ثانية من الرئيس الأميركي .وقالت زكريا لموقع "تي إم زي" إن التقرير "كاذب تماما"، مؤكدة أن علاقتها بترامب لا تزال جيدة وأنها لا تسعى إلى العودة إلى المنصب.ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مقربة من أن زكريا تحاول كسب تأييد الرئيس وكبير موظفي البيت الأبيض الجديد .وربط مصدر مطلع مشاركتها في التغطية التلفزيونية لانتخابات التجديد النصفي بمحاولة لفت انتباه ترامب، فيما نقلت الصحيفة عن أشخاص مقربين منها أنها غير مهتمة بالعودة.وغادرت زكريا المنصب في 16 تشرين الاول، بعد 5 أيام من توليها مهامها، وسط انتقادات لأدائها في أول إحاطة صحفية وتدقيق في مؤهلاتها القانونية، وفق شبكة "إن بي ".وظل المنصب شاغرا حتى مساء الاثنين، وفق وكالة "أسوشيتد برس". وقال ترامب إنه كان يمزح حين طرح اسم ، الرئيس التنفيذي لمنظمة "يو " للفنون القتالية المختلطة، لتولي المنصب.وظهر وايت إلى جانب ترامب في البيت الأبيض، الاثنين، وقال إنه لا يرغب في دخول السياسة.