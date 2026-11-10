استهدفوا أنظمة التبريد بـ700 موقع فرنسي.. فرنسا تنشر صور 3 إيرانيين متهمين

حيث بينت الصور أن اسم المشتبه الأول هو حميد رضا لشكريان، رئيس مركز الحرب الإلكترونية والسيبرانية التابع للحرس الثوري (IRGC-CEC).أما الثاني فيدعى مهدي لشكريان، قائد وحدة "الشهيد كاوه"، إلى جانب القيادي الثالث رضا سالارفندكما لفت إلى كيان آخر متورط أيضا في تلك الهجمات هو وحدة "الشهيد شوشتري"، التي نفّذت هجمات إلكترونية موجهة ضد مجلة شارلي إيبدو عام 2020، ثم نفّذت هجمات أخرى عام 2023 عندما كانت المجلة الأسبوعية الساخرة تستعد لنشر مسابقة رسوم كاريكاتورية تتناول المرشد الإيرني السابق علي خامنئي.الجهة المنفِّذةإلى ذلك، تطرق المركز إلى مجموعة من القرائن أثبتت أن الحرس الثوري هو الجهة الآمرة، وأن وحدة كاوه هي الجهة المنفِّذة". وقال "من المعروف أن التقنيات المستخدمة خلال هذه العمليات تستخدمها وحدة شهيد كاوه منذ نيسان 2026 على أقل تقدير". وأوضح أن هناك "قرائن لاستخدام اللغة الفارسية عُثر عليها في البنية التحتية للهجوم".كذلك لفت إلى أن العملية "حظيت بتغطية على المنصة الدعائية سيبربان نيوز (CyberbanNews) المرتبطة بوحدة شهيد كاوه، اعتبارا من 13 تشرين الاول 2026".فيما وصف الفرنسي الأمر بأنه "أول هجوم سيبراني واسع النطاق لغايات تخريبية على أراضي الوطن"، واعتبره "مساسا خطيرا بمصالح الأمة وبأمن الفرنسيات والفرنسيين".وفي مطلع نوفمبر، سجّلت متاجر للمواد الغذائية في تسع دول أوروبية على الأقل ارتفاعا حادا في درجات الحرارة داخل ثلاجاتها، ما اضطرّها إلى التخلّص من أغذية تُقدّر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.في حين وجهت بعض أصابع الاتهام إلى مجموعتي "نو نيم 057 (16)" و"زد-بينتست" الروسيتين اللتين نفّذتا عمليات في في السنوات الأخيرةلكن الكرملين نفى الخميس الماضي أن تكون وراء هذه الهجمات.