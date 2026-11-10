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عربي-دولي

استهدفوا أنظمة التبريد بـ700 موقع فرنسي.. فرنسا تنشر صور 3 إيرانيين متهمين

Lebanon 24
10-11-2026 | 01:09
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استهدفوا أنظمة التبريد بـ700 موقع فرنسي.. فرنسا تنشر صور 3 إيرانيين متهمين
استهدفوا أنظمة التبريد بـ700 موقع فرنسي.. فرنسا تنشر صور 3 إيرانيين متهمين photos 0
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بعدما اتّهمت فرنسا الحرس الثوري الإيراني بالوقوف خلف الهجمات الإلكترونية "غير المسبوقة" التي طالت مئات الثلاجات في متاجر استهلاكية فرنسية في أكتوبر الماضي، كشفت صور المتورطين.
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فقد نشر مركز تنسيق الأزمات السيبرانية (C4) الذي يضم مختلف أجهزة الدولة بما في ذلك الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات (ANSSI) والاستخبارات الخارجية (DGS، أسماء وصور المتورطين على موقعه الرسمي.
حيث بينت الصور أن اسم المشتبه الأول هو حميد رضا لشكريان، رئيس مركز الحرب الإلكترونية والسيبرانية التابع للحرس الثوري (IRGC-CEC).
أما الثاني فيدعى مهدي لشكريان، قائد وحدة "الشهيد كاوه"، إلى جانب القيادي الثالث رضا سالارفند

كما لفت إلى كيان آخر متورط أيضا في تلك الهجمات هو وحدة "الشهيد شوشتري"، التي نفّذت هجمات إلكترونية موجهة ضد مجلة شارلي إيبدو عام 2020، ثم نفّذت هجمات أخرى عام 2023 عندما كانت المجلة الأسبوعية الساخرة تستعد لنشر مسابقة رسوم كاريكاتورية تتناول المرشد الإيرني السابق علي خامنئي.

الجهة المنفِّذة
إلى ذلك، تطرق المركز إلى مجموعة من القرائن أثبتت أن الحرس الثوري هو الجهة الآمرة، وأن وحدة شهيد كاوه هي الجهة المنفِّذة". وقال "من المعروف أن التقنيات المستخدمة خلال هذه العمليات تستخدمها وحدة شهيد كاوه منذ نيسان 2026 على أقل تقدير". وأوضح أن هناك "قرائن لاستخدام اللغة الفارسية عُثر عليها في البنية التحتية للهجوم".

كذلك لفت إلى أن العملية "حظيت بتغطية على المنصة الدعائية سيبربان نيوز (CyberbanNews) المرتبطة بوحدة شهيد كاوه، اعتبارا من 13 تشرين الاول 2026".

فيما وصف وزير الخارجية الفرنسي الأمر بأنه "أول هجوم سيبراني واسع النطاق لغايات تخريبية على أراضي الوطن"، واعتبره "مساسا خطيرا بمصالح الأمة وبأمن الفرنسيات والفرنسيين".

وفي مطلع نوفمبر، سجّلت متاجر للمواد الغذائية في تسع دول أوروبية على الأقل ارتفاعا حادا في درجات الحرارة داخل ثلاجاتها، ما اضطرّها إلى التخلّص من أغذية تُقدّر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.

في حين وجهت بعض وسائل الإعلام أصابع الاتهام إلى مجموعتي "نو نيم 057 (16)" و"زد-بينتست" الروسيتين اللتين نفّذتا عمليات في أوروبا في السنوات الأخيرة

لكن الكرملين نفى الخميس الماضي أن تكون روسيا وراء هذه الهجمات.
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