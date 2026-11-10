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إقتصاد

لتسريع استخدام الذكاء الاصطناعي... "كوانتاس" ستلغي 850 وظيفة

Lebanon 24
10-11-2026 | 01:21
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أعلنت شركة الطيران الأسترالية "كوانتاس" الثلاثاء أنها ستلغي 850 وظيفة في إطار نقلها لبعض المهمات الإدارية إلى الهند وتسريع وتيرة استخدام الذكاء الاصطناعي.
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وأعلنت كبرى شركات الطيران في البلاد أنها أبرمت اتفاقا مع شركة الاستشارات "أكسنتشر" لتحديث "الأنظمة الخلفية" مع تولي "فرق في الهند" مهمات عدد غير محدد من الوظائف.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة فانيسا هدسون "ندرك أن هذا سيكون خبرا صعبا على بعض أفراد فريقنا، وهذا القرار لا يعكس مساهماتهم أو التزامهم".
وستلغى حوالى 850 وظيفة بدءا من منتصف العام 2027.


وأوضحت هدسون أن الذكاء الاصطناعي على وشك إعادة تشكيل قطاع الطيران حول العالم بشكل جذري مضيفة أن "حجم التغيير وسرعته في هذا المجال غير مسبوقين ولا يشبهان أي شيء شهدته الشركات منذ أجيال".

وتابعت "لقد اجتازت المؤسسات الرائدة حول العالم شوطا طويلا في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لإحداث تحول جذري في أساليب عملها، وبالنسبة إلينا، فإن البقاء في مكاننا ليس خيارا مطروحا".

في الأثناء، ذكرت "كوانتاس" أنها على وشك إطلاق "أكبر عملية تجديد لأسطولها في تاريخها".

وأضافت الشركة 17 طائرة جديدة خلال السنة المالية الماضية إلى أسطولها، ويتوقع وصول ما يصل إلى 31 طائرة أخرى خلال العام المقبل، وفق النتائج المالية التي أُعلنت في وقت سابق من هذا العام.
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