"سأقف إلى جانبه".. ترامب يحسم موقفه من هيغسيث

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أعلن الرئيس الأميركي ، أمس الاثنين، انه سيدعم وزير الحرب بيت هيغسيث وذلك بعد ساعات من تقديم أحد أعضاء مشروع قرار للمطالبة بعزله.وأضاف للصحفيين: "سأقف إلى جانبه".وتلا النائب عن ، توماس ، نص القرار أمام مجلس النواب، بعد ساعات من استئناف المجلس جلساته للمرة الأولى عقب انتخابات التجديد النصفي.ويركز القرار في معظمه على الحرب في ، لكنه يتضمن أيضا إشارات إلى دور هيغسيث في تنفيذ العمليات العسكرية في اليمن وفنزويلا.وقال ماسي إن هيغسيث "نفذ وطبق عن علم أوامر غير قانونية"، وإنه "لا يزال يشكل تهديدا للدستور".وأشاد ترامب بهيغسيث قائلا إنه "انتصر في الحرب" في ، وإنه "ينتصر في الحرب" في إيران، التي لا تزال مستمرة.وواصل ترامب انتقاد ماسي، واصفا إياه بأنه "شخص مريض" و"فاشل".ومن المقرر أن يعقد هيغسيث مؤتمرا صحفيا نادرا، اليوم الثلاثاء، للتعليق على هذه المسألة.