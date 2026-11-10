مبعوثا ترامب يضغطان لفتح مفاوضات أوكرانيا أمام أوروبا

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يعتزم مبعوثا الرئيس الأميركي ، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، الضغط على للسماح بمشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في ، بحسب موقع "بوليتيكو".وبحسب مسؤولين أميركيين تحدثوا لموقع "إرم نيوز"، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة قضايا حساسة، سيدفع كوشنر، صهر ، وويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، باتجاه منح أوروبا دورًا مباشرًا في المفاوضات المقبلة، خلال أول مباحثات ثلاثية تجمع روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة منذ شباط، والمقرر عقدها في أبوظبي الثلاثاء.وقال أحد المسؤولين: "نحتاج إلى أوروبا على طاولة المفاوضات"، موضحًا أن المقترح الأمريكي يتمثل في إشراك في المحادثات بعد انتهاء الاجتماع الثلاثي.وأضاف المسؤولون أن الحكومات الأوروبية والمؤسسات التابعة للاتحاد قد لا تملك وقتًا طويلًا لحسم الجهة التي ستتحدث باسمها على طاولة المفاوضات، إذ يريد كوشنر وويتكوف تسريع وتيرة المحادثات، على أن تكون اجتماعات هذا الأسبوع آخر جولة تُعقد من دون مشاركة أوروبية كاملة.ورحب المسؤولون باتصال قائدي فنلندا والنرويج بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباشرة في 27 تشرين الأول، مؤكدين الحاجة إلى مزيد من التواصل الأوروبي مع موسكو.وقال أحد المسؤولين: "نحتاج إلى كثير من النقاشات الأوروبية مع روسيا، حتى يسمعوا ما نسمعه، وحتى يتمكنوا من نقل الرسالة التي ينقلونها إلينا إلى روسيا مباشرة".وتعد مسألة الجهة التي تتحدث باسم أوروبا، وما إذا كان يتعين على حلفاء أوكرانيا الأوروبيين التواصل مع بوتين أصلًا، من شديدة الانقسام. ومن المقرر أن يناقش قادة هذا الملف خلال قمة غير رسمية في دبلن في وقت لاحق من هذا الأسبوع.