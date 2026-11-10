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عربي-دولي

أوروبا تدخل مفاوضات أوكرانيا في أبوظبي.. ومصير الأراضي يتصدر النقاش

Lebanon 24
10-11-2026 | 03:00
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أوروبا تدخل مفاوضات أوكرانيا في أبوظبي.. ومصير الأراضي يتصدر النقاش
أوروبا تدخل مفاوضات أوكرانيا في أبوظبي.. ومصير الأراضي يتصدر النقاش photos 0
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 أعلن قصر الإليزيه اليوم أن ممثلين عن فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يشاركون في المحادثات التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي بشأن الحرب في أوكرانيا، بحسب "سكاي نيوز" .
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وتأتي المشاركة الأوروبية في وقت تتكثف فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية للحرب، وسط استمرار الخلافات بشأن مستقبل الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية المطلوبة لأي اتفاق محتمل.

وتكتسب المحادثات أهمية خاصة في ضوء تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اقتراب إنهاء الحرب، وإشارته إلى احتمال حدوث "تغيير طفيف" في الحدود الأوكرانية، ما أعاد ملف الأراضي إلى صدارة النقاشات المتعلقة بالتسوية.

ويعد مستقبل المناطق التي تسيطر عليها روسيا من أبرز القضايا الخلافية في مساعي إنهاء الحرب، إلى جانب الترتيبات الأمنية التي من شأنها ضمان عدم تجدد القتال.

وتسعى الدول الأوروبية إلى ضمان أخذ مصالحها الأمنية وموقف أوكرانيا في الاعتبار عند بحث أي تسوية، نظرا إلى التداعيات المباشرة للحرب على الأمن الأوروبي.
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