أوروبا تدخل مفاوضات أوكرانيا في أبوظبي.. ومصير الأراضي يتصدر النقاش

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أعلن قصر الإليزيه اليوم أن ممثلين عن وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يشاركون في المحادثات التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي بشأن الحرب في ، بحسب " " .وتأتي المشاركة الأوروبية في وقت تتكثف فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية للحرب، وسط استمرار الخلافات بشأن مستقبل الأراضي والضمانات الأمنية المطلوبة لأي اتفاق محتمل.وتكتسب المحادثات أهمية خاصة في ضوء تصريحات الرئيس الأميركي بشأن اقتراب إنهاء الحرب، وإشارته إلى احتمال حدوث "تغيير طفيف" في الحدود الأوكرانية، ما أعاد ملف الأراضي إلى صدارة النقاشات المتعلقة بالتسوية.ويعد مستقبل المناطق التي تسيطر عليها من أبرز الخلافية في مساعي إنهاء الحرب، إلى جانب الترتيبات الأمنية التي من شأنها ضمان عدم تجدد القتال.وتسعى الدول الأوروبية إلى ضمان أخذ مصالحها الأمنية وموقف أوكرانيا في الاعتبار عند بحث أي تسوية، نظرا إلى التداعيات المباشرة للحرب على الأمن .