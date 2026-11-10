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عربي-دولي

الجيش الروسي يدمر منشآت للطاقة وسفناً تدعم كييف

Lebanon 24
10-11-2026 | 02:46
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الجيش الروسي يدمر منشآت للطاقة وسفناً تدعم كييف
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نفذت القوات الروسية ضربات ليلية أمس قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت منشآت بنى تحتية للطاقة ومواقع عسكرية أوكرانية، وعددا من محطات الكهرباء، بحسب "سبوتنيك". 
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ووفقاً لبيان للوزارة اليوم الثلاثاء، فإنه جرى أيضا استهداف سفينة شحن في البحر الأسود، كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وجاء في البيان: "تواصل  القوات الروسية شن ضربات بمركبات جوية دون طيار ضد مرافق البنية التحتية للطاقة التي تدعم عمل مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية، والسفن البحرية المزودة بمعدات عسكرية وشحنات مزدوجة الاستخدام تستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".

وذكر البيان أن أهداف الضربات شملت محطة كهربائية فرعية في بلدة فولنوغورسك بمقاطعة دنيبروبتروفسك، ومحطة كهربائية فرعية في مدينة كريمنشوك بمقاطعة بولتافا، إضافة إلى محطتي كهرباء فرعيتين في بلدتي بيرياسلاف وياهوتين بمقاطعة كييف

وأكدت الوزارة أنه تمت إصابة أهداف في مياه البحر الأسود ضمت سفينة شحن قالت إنها كانت تحمل أسلحة وعتادًا عسكريًا، وسفينة بحرية كانت تنقل مواد وقود ومواد تشحيم للجيش الأوكراني.

وتابع البيان: "شرق أوديسا، تم استهداف سفينة شحن تحمل شحنة ذات استخدام مزدوج للقوات المسلحة الأوكرانية".
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