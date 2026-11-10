بعد غياب استمر شهرين.. رئيس نيكاراغوا يظهر علنا بعدما أثار تكهنات بشأن صحته

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ظهر رئيس نيكاراغوا دانيال علنا أمس الاثنين بعد غياب استمر شهرين وأثار تكهنات بشأن صحته.وشارك أورتيغا (80 عاما) في مراسم أُقيمت في العاصمة لإحياء الذكرى الخمسين لوفاة مؤسس حزب الساندينية للتحرير الوطني الذي ينتمي إليه.وكان أورتيغا معروفا في شبابه بخطاباته الحماسية الطويلة، لكنه اكتفى بكلمات قليلة وسار ببطء خلال ظهوره الذي استمر نحو 20 دقيقة، بحسب مشاهد بثها التلفزيون الرسمي.ورافقته زوجته ، التي تتولى منصب الرئيسة المشاركة في البلاد.وكان آخر ظهور علني له خلال مراسم عسكرية في الثاني من أيلول الماضي ، ما يجعل غيابه لمدة 68 يوما الأطول منذ عودته إلى السلطة عام 2007.ويعاني أورتيغا مرض الذئبة، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية، إضافة إلى مشكلات في الكلى، لكن حكومته لا تنشر تقارير طبية عن حالته الصحية ولا تقدم تفسيرات لغيابه المطول عن الأنظار.ويحكم أورتيغا، المقاتل السابق في صفوف الحركة الساندينية اليسارية، وزوجته الواقع في أميركا الوسطى بقبضة من حديد.(أ.ف.ب)