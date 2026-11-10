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عربي-دولي

وزير الخارجية الايراني: لا خطة لعقد لقاء بين فانس ورضائي

Lebanon 24
10-11-2026 | 03:55
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وزير الخارجية الايراني: لا خطة لعقد لقاء بين فانس ورضائي
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نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي احتمال لقاء أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس.
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وقال عراقجي في تصريحات اليوم الثلاثاء:" لا توجد أي خطة لعقد اجتماع بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ونائب الرئيس الأميركي".

كما أضاف أن "الحرب لن تنتهي لا بالعمل العسكري ولا بالعقوبات"، معتبراً أن الحل يكمن في الدبلوماسية وتنفيذ شروط بلاده.

وقال:" لن يطول الأمر حتى يدرك الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سلك طريقا خاطئا بالضغوط الاقتصادية وأن عليه استخدام لغة الاحترام والاستجابة لمطالبنا"، وفق تعبيره.

أتت تلك التصريحات مع استئناف قطر مساعيها الدبلوماسية من أجل تقريب وجهات النظر بين الجانبين الأميركي والإيراني. حيث زار رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن البيت الأبيض أمس والتقى ترامب وفانس، واصفا المحادثات بالإيجابية.

كما جاءت بعدما أفاد مسؤول أميركي قبل أيام بأن فانس بعث رسالة عبر الوسطاء إلى رضائي أبلغه فيها باستعدادِه للقائه شخصياً من أجل إنهاء الحرب، بحسب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست.

كذلك شدد فانس في رسالته على ضرورة أن تقدم طهران ممثلين مخولين بالتفاوض بشأن القضايا النووية.


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