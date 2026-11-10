نتنياهو يهاجم رئيس القائمة العربية علناً

تواصل فريق المنتهية ولايته ، مع "القائمة العربية الموحدة" (راعم)، منصور عباس؛ للعمل على منعه من دعم معسكر رئيس الوزراء المُكلف غادي آيزنكوت.

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فقد أجرى ناتان إيشيل، أحد أبرز المقربين من ، اتصالات سرية ومتكررة مع منصور عباس، في محاولة لمعرفة موقفه من دعم حكومة محتملة برئاسة آيزنكوت، والعمل على منعه من منح خصوم نتنياهو دعماً برلمانياً، وفق ما كشفته القناة 12 .



هذا، وتواصل إيشيل، الذي سبق أن شغل منصب رئيس طاقم نتنياهو، مع عباس في مراحل مختلفة، قبل الانتخابات الإسرائيلية وأثناءها وبعد إعلان نتائجها، مستفسراً عن موقف "راعم" من دعم آيزنكوت، رئيس حزب "يشار"، في مساعيه لتشكيل الحكومة المقبلة.