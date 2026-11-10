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عربي-دولي

نتنياهو يهاجم رئيس القائمة العربية علناً

Lebanon 24
10-11-2026 | 03:59
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نتنياهو يهاجم رئيس القائمة العربية علناً
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تواصل فريق رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، مع رئيس حزب "القائمة العربية الموحدة" (راعم)، منصور عباس؛ للعمل على منعه من دعم معسكر رئيس الوزراء المُكلف غادي آيزنكوت.
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فقد أجرى ناتان إيشيل، أحد أبرز المقربين من نتنياهو، اتصالات سرية ومتكررة مع منصور عباس، في محاولة لمعرفة موقفه من دعم حكومة محتملة برئاسة آيزنكوت، والعمل على منعه من منح خصوم نتنياهو دعماً برلمانياً، وفق ما كشفته القناة 12 الإسرائيلية.

هذا، وتواصل إيشيل، الذي سبق أن شغل منصب رئيس طاقم نتنياهو، مع عباس في مراحل مختلفة، قبل الانتخابات الإسرائيلية وأثناءها وبعد إعلان نتائجها، مستفسراً عن موقف "راعم" من دعم آيزنكوت، رئيس حزب "يشار"، في مساعيه لتشكيل الحكومة المقبلة.
كذلك لم تتوقف الاتصالات عند مرحلة ما قبل الانتخابات، إذ عاد إيشيل، فور إعلان النتائج، إلى التواصل مع عباس للسؤال عن مدى استعداده لمساعدة آيزنكوت في تشكيل الحكومة، لكنه لم يتلق رداً منه.

ثم بعد الانتخابات، طرح إيشيل سؤالاً آخر على رئيس "راعم" بشأن إمكانية تقديم دعم برلماني لآيزنكوت داخل الكنيست، رغم أن الأخير لا يرغب في إشراك الحزب العربي ضمن ائتلافه الحكومي.

يشار إلى أن هذه الاتصالات تكتسب أهمية سياسية خاصة بالنظر إلى العلاقة السابقة بين نتنياهو وعباس، التي بدأت عام 2019، وكان إيشيل أحد أبرز الشخصيات التي لعبت دوراً في فتح قنوات التواصل بين الجانبين.

كما تكشف التسريبات مفارقة سياسية لافتة، إذ تتزامن مع تصعيد نتنياهو حملته ضد اعتماد خصومه على الأحزاب العربية، حيث حذر من حكومة تستند إلى أطراف يصفها بأنها مؤيدة للإسلام المتطرف، وفق تعبيره، معتبراً أنها لن تكون قادرة على مواجهة إيران والتحديات الأمنية المرتبطة بها.
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