في أبوظبي.. انطلاق المحادثات الروسية الأوكرانية الأميركية

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بدأت وأوكرانيا والولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، المحادثات التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي بشأن الحرب في .وقال المبعوث الأميركي، جاريد كوشنر، خلال المحادثات، إن تسعى إلى التوصل إلى اتفاقات أمنية بين روسيا وأوكرانيا وأوروبا تدوم عقودا.وأضاف كوشنر أن بلاده ستعمل على توفير بيئة أمنية أكثر استقرارا في ، وتهيئة الظروف التي تتيح لأوكرانيا التمتع بالسيادة والأمن.وتكتسب المحادثات أهمية خاصة في ضوء تصريحات الرئيس الأميركي بشأن اقتراب إنهاء الحرب، وإشارته إلى احتمال حدوث "تغيير طفيف" في الحدود ، ما أعاد ملف الأراضي إلى صدارة النقاشات المتعلقة بالتسوية.وبحسب وكالة ، من المقرر أن تستمر المحادثات يومي 10 و11 تشرين الثاني، بوساطة أميركية، في أول لقاء بين مسؤولين روس وأوكرانيين منذ فبراير الماضي.وتتناول المباحثات سبل إنهاء الحرب والترتيبات الأمنية بعد توقف القتال وخفض التصعيد.