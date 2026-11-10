اتفاق مع معسكر آيزنكوت.. ليبرمان رئيسا للجنة الخارجية والأمن في الكنيست

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كشفت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن معسكر غادي آيزنكوت توافق على تعيين زعيم حزب " بيتنا" أفيغدور ليبرمان رئيسا للجنة الخارجية والأمن بالكنيست.وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد ذكرت أن آيزنكوت وليبرمان اتفقا، خلال اجتماع عقد الإثنين، على أن يكون رئيس الكنيست المقبل من حزب "ياشار" الذي يتزعمه آيزنكوت، في وقت يسعى فيه معسكر بقيادته إلى التواصل مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا "الحريديم"، لإقناعها بالانضمام إلى الائتلاف الحكومي الذي يعتزم تشكيله.وجاء الاجتماع في إطار جهود آيزنكوت لتشكيل حكومة تستند إلى الكتلة البرلمانية التي يقودها، والتي تضم 48 نائبا.ونظرا إلى أن هذه الكتلة لا تمتلك الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة، والمحددة بـ61 مقعدا في الكنيست، طرح بعض أعضائها إمكانية البدء بإزاحة رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا من منصبه.ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح للمعارضة دفع مشاريع قوانين داخل ، بينما يواصل آيزنكوت محاولاته لإقناع أحزاب أخرى بدعم ائتلافه الحكومي.وكان ليبرمان، "إسرائيل بيتنا" اليميني، قد أعلن الجمعة أن على كتلة المعارضة التعاون مع الحزبين الحريديين "يهدوت هتوراه" و"شاس"، رغم الخلافات السياسية الكبيرة بينهما.وبحسب التقارير، أعطى آيزنكوت وليبرمان خلال اجتماعهما الضوء الأخضر للمضي قدما في هذا التوجه، بما يشمل إعداد صيغة مخففة من مشروع قانون تجنيد "الحريديم" في الجيش ، وفقما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".وكانت كتلة آيزنكوت قد خاضت الانتخابات على أساس برنامج يدعو إلى فرض الخدمة العسكرية على الجميع، وهو مطلب تعارضه الأحزاب الحريدية بشدة.لكن حزب "يهدوت هتوراه"، الذي يُعد حليفا تقليديا لرئيس الوزراء ، يشعر بدوره بالإحباط من الأخير بسبب إخفاقه في تمرير تشريع يعفي طلاب المعاهد اليهودية من الخدمة العسكرية.ولهذا السبب، امتنع الحزب عن دعم لولاية جديدة، بينما بقي حزب "شاس" ضمن معسكر رئيس الوزراء.