نتنياهو يعيش حالة من الذعر بسبب آيزنكوت.. هذا ما كشفه مستشاره السابق

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كشف نير حيفيتس، المستشار السابق لرئيس الوزراء ، أن الأخير يعيش حالة من الذعر خشية فقدان السلطة، معتبرا أن غادي آيزنكوت يمثل خصما يصعب على التعامل معه، وأن الدعوة إلى تشكيل تهدف إلى وقف تقدمه السياسي.وقال حيفيتس، في مقابلة مع إذاعة "إف إم 103" ، الثلاثاء، إن احتمال أن يحل آيزنكوت محل نتنياهو في منصب رئيس الوزراء يثير مخاوف داخل .وأضاف حيفيتس، خلال حديثه مع جدعون أوكو وعميحاي أتالي: "الذعر عامل مركزي في عملية اتخاذه للقرارات. كدت أغمض عينيّ وأسمع أجواء الذعر هذه".وتطرق المستشار السابق إلى الأجواء داخل مكتب رئيس الوزراء، قائلا: "تتوالى المكالمات الهاتفية العاجلة كل 5 ثوانٍ، وتحمل الرسالة ذاتها من يائير وسارة والأشخاص الموجودين هنا.. بالطبع ممثلو قطر في المكتب أو أشخاص مثل رئيس أمير أوحانا".وتابع: " حاضرا، لرأيت الذعر في عيونهم. وهذا ليس جديدا على نتنياهو عندما يتعرض مستقبله الشخصي والسياسي للخطر، بل يرجع إلى نمطه المعتاد في التعامل مع الأزمات".ونقلت صحيفة " " الإسرائيلية تصريحات حيفيتس، التي ربط فيها حالة الذعر التي قال إن نتنياهو يعيشها بمخاوفه من خسارة منصبه وتقدم آيزنكوت السياسي.