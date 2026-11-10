تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو يعيش حالة من الذعر بسبب آيزنكوت.. هذا ما كشفه مستشاره السابق

Lebanon 24
10-11-2026 | 05:21
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
نتنياهو يعيش حالة من الذعر بسبب آيزنكوت.. هذا ما كشفه مستشاره السابق
نتنياهو يعيش حالة من الذعر بسبب آيزنكوت.. هذا ما كشفه مستشاره السابق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف نير حيفيتس، المستشار السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير يعيش حالة من الذعر خشية فقدان السلطة، معتبرا أن غادي آيزنكوت يمثل خصما يصعب على نتنياهو التعامل معه، وأن الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تهدف إلى وقف تقدمه السياسي.
Advertisement

وقال حيفيتس، في مقابلة مع إذاعة "إف إم 103" الإسرائيلية، الثلاثاء، إن احتمال أن يحل آيزنكوت محل نتنياهو في منصب رئيس الوزراء يثير مخاوف داخل مكتب رئيس الوزراء.

وأضاف حيفيتس، خلال حديثه مع جدعون أوكو وعميحاي أتالي: "الذعر عامل مركزي في عملية اتخاذه للقرارات. كدت أغمض عينيّ وأسمع أجواء الذعر هذه".

وتطرق المستشار السابق إلى الأجواء داخل مكتب رئيس الوزراء، قائلا: "تتوالى المكالمات الهاتفية العاجلة كل 5 ثوانٍ، وتحمل الرسالة ذاتها من يائير وسارة والأشخاص الموجودين هنا.. بالطبع ممثلو قطر في المكتب أو أشخاص مثل رئيس الكنيست أمير أوحانا".

وتابع: "لو كنت حاضرا، لرأيت الذعر في عيونهم. وهذا ليس جديدا على نتنياهو عندما يتعرض مستقبله الشخصي والسياسي للخطر، بل يرجع إلى نمطه المعتاد في التعامل مع الأزمات".

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تصريحات حيفيتس، التي ربط فيها حالة الذعر التي قال إن نتنياهو يعيشها بمخاوفه من خسارة منصبه وتقدم آيزنكوت السياسي.
 
 
مواضيع ذات صلة
آيزنكوت يدرس الانسحاب من لبنان؟ هذا ما يجري في "كواليس إسرائيل"
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 16:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يستطيع آيزنكوت إسقاط نتنياهو من دون تقديم موقف واضح من فلسطين؟
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 16:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يحذّر من فوز آيزنكوت: سينسحب من لبنان وغزة
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 16:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الاسرائيلية: مقربون من ترامب طالبوا آيزنكوت بسرعة تشكيل حكومة واستبدال نتنياهو
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 16:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

مكتب رئيس الوزراء

حكومة وحدة وطنية

بنيامين نتنياهو

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:21 | 2026-11-10
Lebanon24
09:13 | 2026-11-10
Lebanon24
09:10 | 2026-11-10
Lebanon24
09:10 | 2026-11-10
Lebanon24
09:03 | 2026-11-10
Lebanon24
08:45 | 2026-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24