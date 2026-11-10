تحذير أممي: 1.5 مليار امرأة وفتاة عند تقاطع أزمات المناخ والفقر والتمييز

تواجه أكثر من 1.5 مليار امرأة وفتاة حول العالم مخاطر متداخلة تجمع بين تغير المناخ وانعدام الأمن الاقتصادي وعدم المساواة بين الجنسين، وفق تحذير أصدرته للمرأة، الثلاثاء.

وأوضحت الهيئة، في ورقة حقائق جديدة، أن هؤلاء يشكّلن أكثر من ثلث النساء والفتيات عالمياً، محذّرةً من أن تغير المناخ قد يدفع 141 مليون امرأة وفتاة إضافية إلى الفقر المدقع في أسوأ السيناريوهات.

وأظهرت بيانات من 24 دولة ارتباط ارتفاع الحرارة درجة مئوية واحدة بخسائر في إجمالي دخل النساء تزيد بنسبة 34% على خسائر الرجال. وفي 14 دولة، ارتبط الجفاف الشديد والمطوّل بارتفاع احتمالات تعرّض المراهقات والشابات للعنف الجنسي بنسبة 21%.

ورغم اعتراف 73% من الدول بالمخاطر المناخية المختلفة على النساء والرجال في خططها الوطنية، فإن ما يزيد قليلاً على ثلث الدول فقط يعالج هذه المخاطر بصورة شاملة.

وقالت المديرة التنفيذية للهيئة سيما باهوس إن النساء يقدن بالفعل النضال من أجل مستقبل أفضل، داعيةً إلى المساواة في الحقوق والموارد وسلطة اتخاذ القرار.

وحضّت الهيئة الحكومات، خلال "كوب 31"، على توسيع التمويل المناخي المراعي للنوع الاجتماعي وحماية حقوق المرأة.