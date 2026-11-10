تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تحذير أممي: 1.5 مليار امرأة وفتاة عند تقاطع أزمات المناخ والفقر والتمييز

Lebanon 24
10-11-2026 | 05:25
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تحذير أممي: 1.5 مليار امرأة وفتاة عند تقاطع أزمات المناخ والفقر والتمييز
تحذير أممي: 1.5 مليار امرأة وفتاة عند تقاطع أزمات المناخ والفقر والتمييز photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تواجه أكثر من 1.5 مليار امرأة وفتاة حول العالم مخاطر متداخلة تجمع بين تغير المناخ وانعدام الأمن الاقتصادي وعدم المساواة بين الجنسين، وفق تحذير أصدرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الثلاثاء.

وأوضحت الهيئة، في ورقة حقائق جديدة، أن هؤلاء يشكّلن أكثر من ثلث النساء والفتيات عالمياً، محذّرةً من أن تغير المناخ قد يدفع 141 مليون امرأة وفتاة إضافية إلى الفقر المدقع في أسوأ السيناريوهات.

وأظهرت بيانات من 24 دولة ارتباط ارتفاع الحرارة درجة مئوية واحدة بخسائر في إجمالي دخل النساء تزيد بنسبة 34% على خسائر الرجال. وفي 14 دولة، ارتبط الجفاف الشديد والمطوّل بارتفاع احتمالات تعرّض المراهقات والشابات للعنف الجنسي بنسبة 21%.

ورغم اعتراف 73% من الدول بالمخاطر المناخية المختلفة على النساء والرجال في خططها الوطنية، فإن ما يزيد قليلاً على ثلث الدول فقط يعالج هذه المخاطر بصورة شاملة.

وقالت المديرة التنفيذية للهيئة سيما باهوس إن النساء يقدن بالفعل النضال من أجل مستقبل أفضل، داعيةً إلى المساواة في الحقوق والموارد وسلطة اتخاذ القرار.

وحضّت الهيئة الحكومات، خلال مؤتمر المناخ "كوب 31"، على توسيع التمويل المناخي المراعي للنوع الاجتماعي وحماية حقوق المرأة.

Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
وسط تحذيرات من تخطي عتبة 1.5 درجة مئوية.. قمة المناخ تنطلق في تركيا
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 16:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان أمام أزمة أطفال: الجوع والفقر والنزوح يهددون جيلاً كاملاً
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 16:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
لوفتهانزا : نتوقع ارتفاع سعر وقود الطائرات بنسبة 18% ما يكلفنا 1.5 مليار يورو إضافية
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 16:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
العالم أمام 4 سنوات حاسمة.. تحذير أممي من كارثة مناخية
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 16:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24

هيئة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

مؤتمر المناخ

السينا

جمالي

شام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:21 | 2026-11-10
Lebanon24
09:13 | 2026-11-10
Lebanon24
09:10 | 2026-11-10
Lebanon24
09:10 | 2026-11-10
Lebanon24
09:03 | 2026-11-10
Lebanon24
08:45 | 2026-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24