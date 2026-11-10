"فايننشال تايمز": نتنياهو يحثّ ترامب يومياً على ضرب إيران

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن شخص مطلع على المناقشات أن رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو يتصل يومياً بالرئيس الأميركي ، لحثّه على استئناف الحرب ضد ، فيما تعارض جهات داخل وخارجه هذا التوجه.

وقال المصدر إن قادة في المنطقة يطالبون بمنح المفاوضات الأولوية وتجنّب التصعيد، وسط قلق من الضغوط الرامية إلى دفع نحو عمل عسكري جديد.

في المقابل، قدّم مصدر آخر مطلع على الأوضاع رواية مختلفة، مؤكداً رغبة نتنياهو في استئناف العمليات ضد إيران، لكنه نفى وجود مساعٍ أو ضغوط مباشرة حالياً لإقناع ترامب بذلك.

وتزامن هذا النقاش مع لقاء ترامب، الإثنين، رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الذي يقود جهود وساطة للتوصل إلى تسوية دبلوماسية بين واشنطن وطهران.

مقترح قطري باكستاني لإحياء التفاوض

وكانت مصادر مطلعة قد أفادت لـ"العربية" بأن مقترحاً قطرياً باكستانياً أعاد تحريك المفاوضات، ويتضمن فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري فوراً.

وبحسب المصادر، يشمل المقترح بحث عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، من دون توضيح نطاق مهامهم، والإفراج عن أصول إيرانية تتراوح قيمتها بين 6 و9 مليارات دولار عند التوصل إلى اتفاق.

وفي الملف ، تحدثت المصادر عن احتمال التوصل إلى اتفاق مبدئي لخفض تخصيب اليورانيوم، وقالت إن واشنطن وافقت على السماح بالتخصيب داخل إيران بنسبة 3.67%، وإن طهران قبلت بذلك. (العربية)