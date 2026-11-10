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إقتصاد

كيف أثرت تصريحات ترامب بشأن إيران على إمدادات الطاقة؟

Lebanon 24
10-11-2026 | 05:48
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مواصلة خسائرها من اليوم السابق، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن شن عمل عسكري ضد إيران ليس ضروريًّا "في هذه المرحلة"؛ ما هدأ المخاوف إزاء استمرار اضطراب إمدادات الشرق الأوسط، بحسب "رويترز". 
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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.7 في المئة إلى 90.99 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ0759 بتوقيت غرينتش، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.8 في المئة إلى 85.20 دولار للبرميل. وتراجع الخامان باثنين في المئة خلال الجلسة.

وكان خام برنت سجل تراجعًا 5.85 في المئة عند التسوية في الجلسة السابقة بعد أن نزل إلى أدنى مستوى له منذ 31 آب.

وقال ترامب أمس الاثنين: إنه يعتزم التريّث وعدم شن هجمات عسكرية جديدة على  إيران في الوقت الحالي بعد مناشدات من دول في المنطقة، بما في ذلك مناشدة من رئيس وزراء قطر خلال محادثات في البيت الأبيض.

وذكر ترامب، في مقابلة مع رويترز وفي ظهور لاحق في غرفة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض، أنه يعتزم مواصلة فرض الحصار البحري في مضيق هرمز في الوقت الراهن. 
 
وقال تيم ووترر، المحلل في كيه.سي.إم تريد: "تواصل السوق إعطاء الأولوية للنبرة الأكثر تصالحية التي يتبناها الرئيس ترامب تجاه إيران منذ انتخابات التجديد النصفي".

وأضاف "رغم استمرار الهجمات على السفن في مضيق هرمز، فإنها لم تتصاعد بشكل يفرض علاوة مخاطر جديدة على السوق".

على صعيد الإمدادات، أظهر استطلاع لرويترز ارتفاع إنتاج النفط في دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تشرين الأول، مدفوعًا بزيادة الإنتاج في السعودية والكويت والعراق رغم استمرار القيود على الصادرات.

وتراجع خام برنت بنحو 22 في المئة عن ذروة ستة أشهر التي سجلها في 30 تشرين الأول عند 118 دولارًا للبرميل، مع انحسار المخاوف من احتمال تصعيد ترامب للهجمات ضد إيران في أعقاب انتخابات التجديد النصفي، لكن لا تزال هناك مخاوف إزاء اضطراب حركة الشحن. 
 
وقال غريغوري برو، المحلل لدى يوراسيا غروب في مذكرة: "رغم عمليات البيع في الآونة الأخيرة، فإنه من غير المرجح أن تنخفض أسعار خام برنت إلى ما دون 90 دولارًا للبرميل، ما لم تظهر مؤشرات أكثر استدامة على خفض التصعيد والتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران".

وأضاف "في الوقت ذاته، لا تزال المخاطر التي تهدد حركة الشحن مرتفعة، مع استمرار إيران في مهاجمة السفن التي تعبر مضيق هرمز".

من ناحية أخرى، بدأ مسؤولون روس وأوكرانيون محادثات اليوم الثلاثاء تستمر يومين بوساطة أميركية، هي الأولى منذ شباط، بعد أن ذكر ترامب الأسبوع الماضي أن التوصل إلى اتفاق سلام شامل ممكن في حربهما المستمرة منذ أربع سنوات ونصف السنة، وأنه قد يشمل أيضًا ترتيبات تتعلق بأمن أوروبا. (إرم نيوز) 
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