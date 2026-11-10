أردوغان: تركيا تتجه نحو دستور مدني جديد

أعلن الرئيس نيته العمل على وضع دستور مدني جديد في البلاد، مؤكدا أن تسير نحو مستقبلها بتضامن الدولة والشعب رغم عدم الاستقرار المحيط.

وقال أردوغان، خلال فعالية إحياء ذكرى وفاة مصطفى كمال أتاتورك في معهد أتاتورك العالي للثقافة واللغة والتاريخ: "نريد أن نقدم إحدى أعظم خدماتنا لبلادنا، وذلك بإصدار دستور مدني لأمتنا، يعد دليلا على نضج ".وأضاف أن "تركيا تسير نحو مستقبلها المشترك بتضامن كامل بين الدولة والشعب، على الرغم من حالة عدم الاستقرار والصراع المحيطة بنا".وفيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب، قال الرئيس التركي إن بلاده "أحرزت تقدما كبيرا نحو حل مشكلة الإرهاب بشكل كامل، والتي شكلت عبئا ثقيلا على تركيا لما يقارب نصف قرن"، مشيرا إلى أن أنقرة "تعزز السلام والأمن والاستقرار، ليس فقط داخل حدودنا، بل وخارجها أيضا".واتهم أردوغان جهات لم يسمها بأنها "استغلت إرث مصطفى كمال أتاتورك واحتقرت هذه الأمة لعقود، وخلقت شرخا بين الشعب والجمهورية من خلال الصورة التي رسمتها لمصطفى كمال في أذهانهم".وقال إن تركيا "وصلت بفضل الأعمال والخدمات والمشاريع المنفذة في مجالات الدفاع والإنتاج والسياسة الخارجية والصحة والعدالة والتعليم والنقل وغيرها الكثير، إلى المكانة التي تستحقها".وأشار إلى أن بلاده "أحبطت الألاعيب القذرة بإيمانها وعزيمتها وكل قوتها قبل 103 أعوام، وسط ما عانته من حرمان ومشقة"، مضيفا: "وإننا اليوم نبني مستقبلنا بنفس العزيمة والإصرار".وأكد أردوغان أن حكومته "تواصل تعزيز جبهتها الداخلية، حصنها المنيع ضد الهجمات الداخلية والخارجية، من خلال مبادرات جديدة". (روسيا اليوم)