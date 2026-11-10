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عربي-دولي

قبيل مراسم أداء اليمين.. المعارضة الإسرائيلية تتفق على ترشيح كاهانا لرئاسة الكنيست

Lebanon 24
10-11-2026 | 06:34
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قبيل مراسم أداء اليمين.. المعارضة الإسرائيلية تتفق على ترشيح كاهانا لرئاسة الكنيست
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اتفقت قادة أحزاب كتلة المعارضة الساعية إلى استبدال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، على ترشيح عضو الكنيست المنتخب عن حزب "ياشار" والوزير السابق ماتان كاهانا لرئاسة الكنيست، وذلك قبيل مراسم أداء اليمين للكنيست السادس والعشرين، وفق ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست".
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وجاء الإعلان بعد التوصل إلى اتفاقات عقب خلاف مستمر بين قادة أحزاب الكتلة، وهم غادي آيزنكوت عن "ياشار"، ونفتالي بينيت عن "بيَحاد"، وأفيغدور ليبرمان عن "إسرائيل بيتنا"، ويائير غولان عن "الديمقراطيين"، بشأن الشخصية التي ستتولى المنصب، الذي سيمنح كتلة المعارضة نفوذا أكبر على جدول الأعمال التشريعي للكنيست خلال الفترة التي تسبق تشكيل الحكومة.

كما أُعلن أن ليبرمان سيتولى رئاسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وهي لجنة رئيسية تشرف على قضايا الأمن القومي والموازنات العسكرية، وتتعامل أيضا، بشكل لافت، مع التشريعات المتعلقة بالتجنيد في الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت الكتلة كذلك التوصل إلى اتفاقات بشأن تعيينات في لجان رئيسية أخرى في الكنيست خلال الفترة التي تسبق تشكيل الحكومة، من بينها لجنة المالية ولجنة الترتيبات، وهي لجنة مؤقتة مسؤولة عن تنظيم عمل الكنيست في بداية الدورة البرلمانية الجديدة.

واختيرت ليران أفيزار بن حورين، العضو في قائمة "بيَحاد" بزعامة بينيت، لرئاسة لجنة المالية، فيما اختير عضو الكنيست المنتخب عن "ياشار" روي فولكمان لرئاسة لجنة الترتيبات. 
 
من هو كاهانا
وكان كاهانا، المرشح لرئاسة الكنيست، قد تولى سابقا منصب وزير الخدمات الدينية بين عامي 2021 و2022. وظل عضوا في الكنيست حتى يوليو/تموز 2025، عندما استقال من مقعده كعضو في حزب "أزرق أبيض" الذي كان يقوده بيني غانتس.

وكاهانا برتبة عقيد احتياط في الجيش الإسرائيلي، وخدم في وحدة هيئة الأركان العامة للاستطلاع "سييرت متكال"، كما خدم في الفترة نفسها مع بينيت، قبل أن يلتحق بأكاديمية سلاح الجو الإسرائيلي ويتخرج طيارا على مقاتلات F-16.

وقال حزب "ياشار" إن تشكيل اللجان سيُناقش ويُحسم خلال مداولات لجنة الترتيبات على مدار الأسبوع، قبل عرضه على الهيئة العامة للكنيست للموافقة عليه الأربعاء المقبل.

وأضاف الحزب أن اتفاقات أخرى جرى التوصل إليها بشأن تشكيل لجان خاصة، على أن تُنشر تفاصيل إضافية عنها في وقت لاحق.

وتسعى كتلة المعارضة إلى استبدال رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، العضو في حزب الليكود بزعامة نتنياهو، بهدف تعزيز سيطرتها على جدول الأعمال البرلماني، بما في ذلك التصويت والتشريعات وتعيينات اللجان، حتى في حال استمرار نتنياهو في منصبه رئيسا لحكومة تصريف الأعمال.

وجاء إعلان "ياشار" بشأن الترشيحات بعد مفاوضات داخل الكتلة بين قادة الأحزاب بشأن رئاسة الكنيست.

وكانت الخلافات قد نشبت داخل الكتلة بشأن المرشح للمنصب، إذ أعلن ليبرمان الأسبوع الماضي أنه سيدعم يائير لابيد، من حزب "بيَحاد"، لرئاسة الكنيست. إلا أنه عقد اجتماعا مشتركا مع آيزنكوت، الاثنين، وأفادت التقارير بأنهما اتفقا خلاله على المرشح.

ويتعين على 61 عضوًا على الأقل في الكنيست التوقيع رسميا على طلب أو التصويت لاستبدال رئيس الكنيست.

وكان أوحانا قد قال الأسبوع الماضي، إنه لن يجري تصويتا لاستبدال رئيس الكنيست في يوم الجلسة الافتتاحية، بل سيحدده في الأسبوع التالي إذا قُدم طلب رسمي يحظى بالدعم الكافي. (إرم نيوز) 
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