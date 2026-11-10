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عربي-دولي

عبد العاطي: قواتنا موجودة في السعودية منذ أشهر

Lebanon 24
10-11-2026 | 07:12
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عبد العاطي: قواتنا موجودة في السعودية منذ أشهر
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قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن القوات المصرية موجودة في السعودية منذ عدة أشهر، على خلفية التصعيد الذي كان قائما مع إيران والاعتداءات التي تعرضت لها المملكة.
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وأوضح عبد العاطي، خلال مقابلة مع قناة "فرانس 24"، مساء الإثنين، أن تفويض مجلس النواب للرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم، بالتنسيق مع السعودية، للدفاع عن أراضيها، يتيح له اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم القدرات الدفاعية للمملكة، مؤكدا أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مصر.

وأضاف أن الرئيس السيسي يمتلك صلاحيات لتعزيز القدرات الدفاعية وتأمين المواقع المهمة داخل السعودية، دون تجاوز حدود المملكة باتجاه اليمن.

وتعليقا على تصريحات للحوثيين اعتبروا فيها أن التفويض يمثل "إعلان حرب من قبل مصر"، استشهد عبد العاطي بتصريحات لأحد أعضاء المكتب السياسي للجماعة، وصف فيها مصر بأنها "شريك موثوق به"، ورحب بأي جهود وساطة تبذلها القاهرة.

وقال عبد العاطي: "كما ذكر الرئيس السيسي، الأغراض دفاعية بحتة، ومصر تعمل على خفض التصعيد، خاصة أن الأزمة تتطلب حلولا سياسية وليست عسكرية".

ولفت إلى إجراء اتصالات مع السعودية بهدف تسوية الأزمة، مشددا على أهمية اتخاذ الطرف الآخر خطوات لوقف الاعتداءات على المملكة وتحقيق الانسحابات على الأرض، بما يمهد الطريق للتفاوض في إطار خريطة الطريق التي سبق التوافق عليها.
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