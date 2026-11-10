عبد العاطي: قواتنا موجودة في السعودية منذ أشهر

Advertisement

قال المصري بدر عبد العاطي إن القوات موجودة في منذ عدة أشهر، على خلفية التصعيد الذي كان قائما مع والاعتداءات التي تعرضت لها .وأوضح عبد العاطي، خلال مقابلة مع قناة "فرانس 24"، مساء الإثنين، أن تفويض مجلس النواب للرئيس باتخاذ ما يلزم، بالتنسيق مع السعودية، للدفاع عن أراضيها، يتيح له اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم القدرات الدفاعية للمملكة، مؤكدا أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مصر.وأضاف أن الرئيس السيسي يمتلك صلاحيات لتعزيز القدرات الدفاعية وتأمين المواقع المهمة داخل السعودية، دون تجاوز حدود المملكة باتجاه اليمن.وتعليقا على تصريحات للحوثيين اعتبروا فيها أن التفويض يمثل "إعلان حرب من قبل مصر"، استشهد عبد العاطي بتصريحات لأحد أعضاء للجماعة، وصف فيها مصر بأنها "شريك موثوق به"، ورحب بأي جهود وساطة تبذلها .وقال عبد العاطي: "كما ذكر الرئيس السيسي، الأغراض دفاعية بحتة، ومصر تعمل على خفض التصعيد، خاصة أن الأزمة تتطلب حلولا سياسية وليست عسكرية".ولفت إلى إجراء اتصالات مع السعودية بهدف تسوية الأزمة، مشددا على أهمية اتخاذ الطرف الآخر خطوات لوقف الاعتداءات على المملكة وتحقيق الانسحابات على الأرض، بما يمهد الطريق للتفاوض في إطار خريطة الطريق التي سبق التوافق عليها.