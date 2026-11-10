تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الذهب والفضة أمام اختبار أميركي حاسم... هل تعود الأسعار إلى الارتفاع؟

Lebanon 24
10-11-2026 | 10:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الذهب والفضة أمام اختبار أميركي حاسم... هل تعود الأسعار إلى الارتفاع؟
الذهب والفضة أمام اختبار أميركي حاسم... هل تعود الأسعار إلى الارتفاع؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تترقب أسواق الذهب والفضة صدور بيانات التضخم الأميركية، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن تحدد هذه الأرقام اتجاه المعدنين في المرحلة المقبلة، بين استعادة المكاسب أو التعرض لموجة جديدة من التراجع، في ظل ارتفاع احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في كانون الأول.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "Financial Express"، حافظت أسعار الذهب والفضة في الهند على استقرار نسبي قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، التي قد تؤثر في توقعات السياسة النقدية الأميركية، وبالتالي في حركة المعادن الثمينة المتداولة بالدولار.

كيف تحركت الأسعار؟

أغلق الذهب في السوق الهندية يوم الاثنين عند 141,838 روبية لكل 10 غرامات، مقارنة بـ141,032 روبية يوم الجمعة. كذلك ارتفعت الفضة إلى 186,023 روبية للكيلوغرام، مقابل 184,049 روبية في نهاية الأسبوع.

أما في الأسواق العالمية، فتراجع الذهب إلى نحو 4,120 دولاراً للأونصة، يوم الثلاثاء، بعدما تخلى عن جزء من مكاسبه السابقة، فيما انخفضت الفضة باتجاه 53 دولاراً للأونصة.

وكان المعدنان قد سجلا ارتفاعاً خلال تعاملات الاثنين، مدعومين بتراجع الدولار الأميركي وانخفاض أسعار النفط، بعدما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ثقته باقتراب انتهاء المواجهة مع إيران، عقب محادثات مع رئيس الوزراء القطري.

التضخم الأميركي في صلب التحركات

وتكتسب بيانات التضخم أهمية خاصة لأنها قد تؤثر في قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

فإذا جاءت الأرقام أقل من المتوقع، فقد تتراجع رهانات رفع الفائدة في كانون الأول، ما قد يؤدي إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة والدولار، ويوفر دعماً إضافياً للذهب والفضة.

أما إذا أظهرت البيانات ارتفاعاً أكبر من التوقعات، فقد تتعزز المخاوف من استمرار تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي قد يدفع المستثمرين إلى بيع المعادن الثمينة، خصوصاً أن الذهب والفضة لا يدرّان عائداً، ما يقلل جاذبيتهما عندما ترتفع الفائدة.

احتمالات رفع الفائدة تقفز إلى 99%

وبحسب أداة "CME FedWatch"، ارتفعت توقعات الأسواق لرفع الفيدرالي أسعار الفائدة في كانون الأول إلى نحو 99%، مقارنة بنحو 74% قبل أسبوع.

ويزيد هذا الاحتمال الضغط على الذهب، إذ إن ارتفاع الفائدة يرفع تكلفة الاحتفاظ بالأصول التي لا تحقق عائداً، كما قد يدعم الدولار ويجعل المعادن المقومة به أكثر كلفة على حاملي العملات الأخرى.

هل يمنح تراجع النفط فرصة للذهب؟

في المقابل، شهدت أسعار النفط تراجعاً حاداً، مع تنامي التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، وهبط خام برنت لفترة وجيزة إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل خلال تعاملات الثلاثاء.

وقد يساهم انخفاض أسعار النفط في تخفيف الضغوط التضخمية، ما قد يقلل الحاجة إلى مزيد من التشدد النقدي، ويمنح الذهب والفضة هامشاً للتعافي.

وبذلك، تبقى بيانات التضخم الأميركية العامل الأبرز الذي يترقبه المستثمرون، إذ إن قراءة أقل من التوقعات قد تدعم أسعار المعدنين، بينما قد تؤدي قراءة مرتفعة إلى استئناف الضغوط البيعية. ومن المقرر أن تنعكس تحركات السوق الهندية على الأسعار عند استئناف التداول في بورصة السلع المتعددة، التي كانت مغلقة الثلاثاء.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
توقعات أسعار الذهب: هل يمكن أن يستمر الارتفاع مع انخفاض أسعار النفط؟
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 20:08:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بين هرمز والفائدة: الذهب على حافة اختبار حاسم
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 20:08:41 Lebanon 24 Lebanon 24
انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 3% إلى 4165 دولارا للأونصة والفضة تتراجع بنسبة 5%
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 20:08:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الصلاحيات أمام اختبار جديد.. هل تعود صيغة ما قبل الطائف؟
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 20:08:41 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الفيدرالي

المعادن

دونالد

القطري

ترامب

الهند

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:50 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:46 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-11-10
Lebanon24
12:10 | 2026-11-10
Lebanon24
12:00 | 2026-11-10
Lebanon24
11:57 | 2026-11-10
Lebanon24
11:46 | 2026-11-10
Lebanon24
11:30 | 2026-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24