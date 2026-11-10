الذهب والفضة أمام اختبار أميركي حاسم... هل تعود الأسعار إلى الارتفاع؟

تترقب أسواق والفضة صدور بيانات التضخم الأميركية، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن تحدد هذه الأرقام اتجاه المعدنين في المرحلة المقبلة، بين استعادة المكاسب أو التعرض لموجة جديدة من التراجع، في ظل ارتفاع احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الأميركي أسعار الفائدة في كانون الأول.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "Financial Express"، حافظت أسعار الذهب والفضة في على استقرار نسبي قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، التي قد تؤثر في توقعات السياسة النقدية الأميركية، وبالتالي في حركة الثمينة المتداولة بالدولار.

كيف تحركت الأسعار؟

أغلق الذهب في السوق الهندية يوم الاثنين عند 141,838 روبية لكل 10 غرامات، مقارنة بـ141,032 روبية يوم الجمعة. كذلك ارتفعت الفضة إلى 186,023 روبية للكيلوغرام، مقابل 184,049 روبية في نهاية الأسبوع.

أما في الأسواق العالمية، فتراجع الذهب إلى نحو 4,120 دولاراً للأونصة، يوم الثلاثاء، بعدما تخلى عن جزء من مكاسبه السابقة، فيما انخفضت الفضة باتجاه 53 دولاراً للأونصة.

وكان المعدنان قد سجلا ارتفاعاً خلال تعاملات الاثنين، مدعومين بتراجع الدولار الأميركي وانخفاض أسعار ، بعدما أعرب الرئيس الأميركي عن ثقته باقتراب انتهاء المواجهة مع ، عقب محادثات مع رئيس الوزراء .

التضخم الأميركي في صلب التحركات

وتكتسب بيانات التضخم أهمية خاصة لأنها قد تؤثر في قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

فإذا جاءت الأرقام أقل من المتوقع، فقد تتراجع رهانات رفع الفائدة في كانون الأول، ما قد يؤدي إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة والدولار، ويوفر دعماً إضافياً للذهب والفضة.

أما إذا أظهرت البيانات ارتفاعاً أكبر من التوقعات، فقد تتعزز المخاوف من استمرار تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي قد يدفع المستثمرين إلى بيع المعادن الثمينة، خصوصاً أن الذهب والفضة لا يدرّان عائداً، ما يقلل جاذبيتهما عندما ترتفع الفائدة.

احتمالات رفع الفائدة تقفز إلى 99%

وبحسب أداة "CME FedWatch"، ارتفعت توقعات الأسواق لرفع الفيدرالي أسعار الفائدة في كانون الأول إلى نحو 99%، مقارنة بنحو 74% قبل أسبوع.

ويزيد هذا الاحتمال الضغط على الذهب، إذ إن ارتفاع الفائدة يرفع تكلفة الاحتفاظ بالأصول التي لا تحقق عائداً، كما قد يدعم الدولار ويجعل المعادن المقومة به أكثر كلفة على حاملي العملات الأخرى.

هل يمنح تراجع النفط فرصة للذهب؟

في المقابل، شهدت أسعار النفط تراجعاً حاداً، مع تنامي التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين وإيران، وهبط خام برنت لفترة وجيزة إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل خلال تعاملات الثلاثاء.

وقد يساهم انخفاض أسعار النفط في تخفيف الضغوط التضخمية، ما قد يقلل الحاجة إلى مزيد من التشدد النقدي، ويمنح الذهب والفضة هامشاً للتعافي.

وبذلك، تبقى بيانات التضخم الأميركية العامل الأبرز الذي يترقبه المستثمرون، إذ إن قراءة أقل من التوقعات قد تدعم أسعار المعدنين، بينما قد تؤدي قراءة مرتفعة إلى استئناف الضغوط البيعية. ومن المقرر أن تنعكس تحركات السوق الهندية على الأسعار عند استئناف التداول في بورصة السلع المتعددة، التي كانت مغلقة الثلاثاء.