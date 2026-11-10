منذ بدء التصعيد الحوثي الأخير.. كم بلغ إجمالي أعداد النازحين في اليمن؟

كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن تجاوز إجمالي أعداد النازحين
في اليمن حاجز 320 ألف شخص، منذ بدء التصعيد الحوثي
الأخير، وسط تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.
وأفادت المنظمة، في أحدث تقاريرها الصادرة عن مصفوفة تتبع النزوح، بأنها سجلت انتقال 2,655 أسرة، تضم نحو 15,930 شخصاً، إلى مناطق أخرى خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 7 نوفمبر تشرين الثاني الجاري .
وتصدرت محافظتا لحج وتعز قائمة المناطق التي شهدت تحركات سكانية واسعة، بالتزامن مع تراجع الأوضاع المعيشية وتصاعد المخاوف بشأن الأمن الغذائي.
وفي هذا السياق، حذر برنامج الغذاء العالمي من اتساع رقعة الجوع وانعدام الأمن الغذائي في عدد من المناطق اليمنية
، لا سيما محافظة تعز
، التي تواجه قيوداً على دخول الإمدادات الأساسية، إلى جانب نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية.
وتشير بيانات اللجنة الصحية والبيئة بمحافظة تعز إلى أن نحو 80% من المستشفيات والمنشآت الصحية خرجت عن الخدمة، الأمر الذي يزيد من معاناة السكان ويحد من قدرتهم على الحصول على الخدمات الطبية.
ووفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، فقد بلغ إجمالي النازحين منذ بداية التصعيد في أغسطس
آب الماضي 53,468 أسرة، تضم 320,849 فرداً.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للنزوح خلال الأسبوع محل التقرير، جاءت محافظة لحج في المقدمة باستقبال 1,313 أسرة، توزعت على مديريات تبن بواقع 673 أسرة، والمضاربة ورأس العارة بـ240 أسرة، وطور الباحة بـ220 أسرة.
وأوضحت البيانات أن غالبية الوافدين إلى المحافظة قدموا من تعز، إضافة إلى مناطق شهدت توترات داخل لحج. (إرم نيوز)