منذ بدء التصعيد الحوثي الأخير.. كم بلغ إجمالي أعداد النازحين في اليمن؟

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كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن تجاوز إجمالي أعداد في اليمن حاجز 320 ألف شخص، منذ بدء التصعيد الأخير، وسط تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.وأفادت المنظمة، في أحدث تقاريرها الصادرة عن مصفوفة تتبع النزوح، بأنها سجلت انتقال 2,655 أسرة، تضم نحو 15,930 شخصاً، إلى مناطق أخرى خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 7 نوفمبر تشرين الثاني الجاري .وتصدرت محافظتا لحج وتعز قائمة المناطق التي شهدت تحركات سكانية واسعة، بالتزامن مع تراجع الأوضاع المعيشية وتصاعد المخاوف بشأن الأمن الغذائي.وفي هذا السياق، حذر برنامج الغذاء العالمي من اتساع رقعة الجوع وانعدام الأمن الغذائي في عدد من المناطق ، لا سيما ، التي تواجه قيوداً على دخول الإمدادات الأساسية، إلى جانب نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية.وتشير بيانات اللجنة الصحية والبيئة بمحافظة تعز إلى أن نحو 80% من المستشفيات والمنشآت الصحية خرجت عن الخدمة، الأمر الذي يزيد من معاناة السكان ويحد من قدرتهم على الحصول على الخدمات الطبية.