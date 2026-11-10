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عربي-دولي

"واي نت": تقارب مع "رعام" لتشكيل الحكومة.. وعباس يطلب شراكة حقيقية

Lebanon 24
10-11-2026 | 09:10
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واي نت: تقارب مع رعام لتشكيل الحكومة.. وعباس يطلب شراكة حقيقية
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تكثّف أطراف في معسكر التغيير الإسرائيلي اتصالاتها بالقائمة العربية الموحدة "رعام" ورئيسها منصور عباس، لبحث مشاركتها في ائتلاف حكومي مقبل، بالتوازي مع مفاوضات يجريها أفيغدور ليبرمان مع الأحزاب الحريدية، وفق موقع "واي نت".

وأوضح الموقع أن المحادثات تركز على الاعتراف بحركة "حماس" منظمة إرهابية، وهو الشرط الرابع ضمن المبادئ التي طرحها زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت.

وبحسب التقرير، أبدى عباس موافقة مبدئية على هذا الشرط، مقابل إظهار معسكر التغيير جدية في إقامة شراكة حقيقية مع قائمته.

ويتولى حزب "الديمقراطيين" الوساطة في هذا المسار، بمشاركة أطراف من حزب آيزنكوت.

ونقل الموقع عن عضو كنيست مرتقب قوله: "حماس ليست جمعية خيرية. أنا أدين الإرهاب وأستنكره".

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إسرائيل

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