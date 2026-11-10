"واي نت": تقارب مع "رعام" لتشكيل الحكومة.. وعباس يطلب شراكة حقيقية

تكثّف أطراف في معسكر التغيير اتصالاتها بالقائمة العربية الموحدة "رعام" ورئيسها منصور عباس، لبحث مشاركتها في ائتلاف حكومي مقبل، بالتوازي مع مفاوضات يجريها مع الأحزاب الحريدية، وفق موقع "واي نت".

وأوضح الموقع أن المحادثات تركز على الاعتراف بحركة " " منظمة إرهابية، وهو الشرط الرابع ضمن المبادئ التي طرحها زعيم حزب "يشار" .

وبحسب التقرير، أبدى عباس موافقة مبدئية على هذا الشرط، مقابل إظهار معسكر التغيير جدية في إقامة شراكة حقيقية مع قائمته.

ويتولى حزب " " الوساطة في هذا المسار، بمشاركة أطراف من حزب آيزنكوت.

ونقل الموقع عن عضو كنيست مرتقب قوله: "حماس ليست . أنا أدين الإرهاب وأستنكره".