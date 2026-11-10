ليبرمان يدعم آيزنكوت بشروط: لا لنتنياهو ولا للاعتماد على الأحزاب العربية

جدّد زعيم حزب " بيتنا" أفيغدور ليبرمان دعمه لغادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً أن أولويته إقامة ائتلاف لا يتعاون مع ولا يعتمد على الأحزاب العربية، مع تجنّب انتخابات جديدة.

ونفى ليبرمان سعيه إلى التناوب مع آيزنكوت على رئاسة الحكومة، موضحاً أن حصول معسكر التغيير على 48 مقعداً بدلاً من الأغلبية المطلوبة، البالغة 61، فرض إعادة تقييم الخيارات. وشدّد على أن المرونة في مفاوضات التشكيل لا تعني التخلّي عن المبادئ والأهداف.

وبدلاً من الاعتماد على أصوات النواب العرب، طرح ليبرمان التحالف مع الأحزاب الحريدية، رغم خلافاته الحادة معها بشأن إعفاء طلاب المعاهد من الخدمة العسكرية.

وقال إنه سيسعى إلى تحقيق هدفه في ملف التجنيد عبر مسار آخر، كما دعا إلى إقرار قانون يحصر تولّي رئاسة الحكومة بولايتين كحد أقصى.

وتواجه التفاهمات المحتملة تحديات تتجاوز حساب المقاعد، من الخلاف على التجنيد مع الحريديم إلى الموقف من أي تصعيد عسكري جديد في غزة لدى الأحزاب العربية. وكان آيزنكوت قد أيّد إلى حد كبير قرارات العسكرية خلال الحرب، مع تعهّده باتخاذ إجراءات صارمة ضد المستوطنين المتطرفين الذين يعتدون على وممتلكاتهم في .