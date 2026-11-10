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عربي-دولي

هرتسوغ يدعو إلى تنازلات.. وآيزنكوت يتعهّد بتشكيل حكومة سريعاً

Lebanon 24
10-11-2026 | 10:30
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هرتسوغ يدعو إلى تنازلات.. وآيزنكوت يتعهّد بتشكيل حكومة سريعاً
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افتتح الكنيست الإسرائيلي السادس والعشرون أعماله، الثلاثاء، وسط دعوات لتجاوز الخلافات والإسراع في تشكيل حكومة جديدة، مع استمرار الانقسام بشأن التحالفات التي يمكن أن تمنح غادي آيزنكوت الأغلبية البرلمانية.

ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ القوى السياسية إلى تقديم تنازلات، قائلاً: "مدوا أيديكم لتقديم تنازلات، حتى تجاه خصومكم"، بعدما أفرزت الانتخابات نتائج لم تمنح أي معسكر أغلبية واضحة.

وقبيل أداء اليمين الدستورية، تعهّد آيزنكوت بالعمل سريعاً لتشكيل حكومة تحلّ مكان حكومة بنيامين نتنياهو، وقال للصحافيين: "أنا ملتزم، في ظل هذا الوضع المعقد، بتشكيل حكومة طوارئ وطنية في أسرع وقت ممكن".

وكان هرتسوغ قد كلّف آيزنكوت، الأحد، تشكيل الحكومة، ومنحه مهلة 28 يوماً قابلة للتمديد 14 يوماً إضافياً. وأعلن حزبه، قبل افتتاح الكنيست، إحراز تقدم في تسمية مرشحين لمناصب رئيسية في المجلس.

ويملك المعسكر الأساسي للمعارضة بقيادة آيزنكوت 48 مقعداً، ما يدفعه إلى البحث عن شركاء لبلوغ أغلبية من 61 نائباً في الكنيست المؤلف من 120 عضواً.

وتتيح مقاعد القائمتين العربيتين، البالغة 19 مقعداً، تأمين هذه الأغلبية، سواء بالمشاركة في الحكومة أو دعمها من خارجها. لكن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان يرفض الاعتماد على أصوات النواب العرب، ويطرح بدلاً من ذلك التحالف مع الحزبين الحريديين اللذين يمتلكان 13 مقعداً.

ويبقى هذا الخيار مرتبطاً بتجاوز الخلاف بشأن تجنيد طلاب المعاهد الدينية، وهو ملف شكّل لسنوات محور مواجهة بين ليبرمان والأحزاب الحريدية المتحالفة مع نتنياهو. (سكاي نيوز)

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