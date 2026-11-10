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إقتصاد

موجات جفاف وفيضانات... العالم أمام تداعيات مناخية واقتصادية قاسية

Lebanon 24
10-11-2026 | 12:00
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تتزايد المخاوف من التداعيات الاقتصادية والزراعية لظاهرة "إل نينيو"، مع توقعات بأن تكون من الأقوى المسجلة، في وقت بدأت آثارها تظهر في مناطق عدة من العالم، من الفيضانات في جنوب غرب الولايات المتحدة والأمطار الغزيرة في أميركا الجنوبية، إلى الجفاف الذي يضرب أجزاء من جنوب شرق آسيا.

وفي تقرير نشرته مجلة "Foreign Policy"، حذّرت الكاتبة كريستينا لو من أن اشتداد الظاهرة قد يفاقم الضغوط على الاقتصاد العالمي، الذي لا يزال يتأثر بتداعيات الحرب مع إيران واضطرابات التجارة، مشيرة إلى أن الخسائر المحتملة قد تطاول الإنتاج الزراعي والبنية التحتية والتضخم والأمن الغذائي.

وبحسب التقرير، قد تتجاوز الكلفة الاقتصادية العالمية لهذه الظاهرة 7 تريليونات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق تقديرات كولين هندريكس، الباحث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي. وقدّر هندريكس أن الخسائر خلال عام واحد قد تصل إلى نحو تريليون دولار، أي ما يعادل تقريباً حجم اقتصاد المكسيك.

وتحدث التقرير عن توقعات الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي، التي تشير إلى احتمال بنسبة 83% لحدوث ظاهرة "إل نينيو" قوية إلى قوية جداً في مطلع عام 2027، فيما توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تتجاوز شدة هذه الظاهرة نطاقات مخططات الرصد العالمية المعتمدة لديها.

تفاوت في الأضرار بين الدول

ولا تتوزع التداعيات الزراعية بصورة متساوية بين المناطق، إذ يُتوقع أن تواجه دول جنوب أفريقيا وأميركا الوسطى والهند وأستراليا التأثيرات الأشد، في حين قد تستفيد الولايات المتحدة وآسيا الوسطى من ظروف مناخية تساعد على تحسين بعض المحاصيل.

ويشير التقرير إلى أن تأثيرات الظاهرة في الإنتاج الزراعي قد تتعادل جزئياً على المستوى العالمي، مع توقعات بأن تساعد المخزونات الغذائية المتوافرة في الحد من الصدمة، لكن ذلك لا يلغي المخاطر الكبيرة التي تواجه الدول الأكثر عرضة للجفاف أو الفيضانات.

وكانت ظاهرة "إل نينيو" خلال عامي 2015 و2016 قد أثرت في نحو 60 مليون شخص، وأدت إلى إطلاق نداءات إنسانية بقيمة 5 مليارات دولار في قرابة 24 دولة، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. وتُظهر تقديرات مختلفة أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر السابقة تراوحت بين عشرات المليارات وتريليونات الدولارات.

وبحسب التقرير، بدأت آثار الظاهرة الحالية تظهر بالفعل؛ فقد أعلنت بيرو وبوليفيا حالتي طوارئ، فيما تسبب الجفاف في بوليفيا بتضرر نحو 80 ألف أسرة، وفق مسؤولين بوليفيين. كذلك يواجه المزارعون في الهند أضعف معدلات هطول للأمطار منذ عقد، بينما شهدت إندونيسيا حرائق واسعة النطاق.

ضغوط إضافية على الدول الأكثر هشاشة

وتكمن المشكلة في أن عدداً من الدول المتضررة لا يزال يواجه تداعيات صدمات الطاقة والاقتصاد المرتبطة بالحرب مع إيران، ما يقلص قدرتها على امتصاص موجة جديدة من الضغوط. ويرى هندريكس أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ستكون الأكثر تأثراً بهذه الخسائر.

وتتزايد المخاوف خصوصاً في السودان، حيث تتزامن الحرب المستمرة مع تهديدات الجفاف وتفاقم انعدام الأمن الغذائي. ووفق برنامج الأغذية العالمي، يواجه 19.5 مليون شخص في البلاد جوعاً حاداً، فيما يعاني أكثر من 4 ملايين امرأة وطفل سوء تغذية حاداً. ويواجه البرنامج نفسه نقصاً في التمويل يبلغ 300 مليون دولار لمواصلة عملياته.

وفي مواجهة هذه المخاطر، أطلقت الأمم المتحدة، عبر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، نداءً لتقديم مساعدات عاجلة إلى المناطق التي بدأت تتأثر بالظاهرة، في ظل ضغوط على شبكات المساعدات نتيجة خفض التمويل وتقليص برامج الإغاثة.

ويحذر التقرير من أن الأضرار الناجمة عن الجفاف لا تظهر كلها فوراً، إذ قد تتأخر انعكاساته على الأمن الغذائي بين ستة وتسعة أشهر، أو حتى عام كامل، وفق ريتشارد تشولارتون، مدير خدمة المناخ والقدرة على الصمود في برنامج الأغذية العالمي.

ونقل التقرير عن رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية توم فليتشر وصفه الظاهرة بأنها "قوة مدمرة"، محذراً من أن تجاهل التحذيرات والتوقعات المسبقة سيشكل إخفاقاً في حماية السكان المعرضين لتداعياتها.

وتحدثت المجلة عن أن ظاهرة "إل نينيو" تحدث عادة كل سنتين إلى سبع سنوات، وقد تستمر آثارها حتى 18 شهراً، لكن كل موجة تختلف عن الأخرى من حيث شدتها وتوزيع تأثيراتها، ما يجعل حجم التداعيات النهائية مرتبطاً بكيفية تطورها خلال الأشهر المقبلة.

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