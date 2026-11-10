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عربي-دولي

دعوى تشهير جديدة.. ماكرون وزوجته يقاضيان كانديس أوينز مجدداً

Lebanon 24
10-11-2026 | 11:03
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دعوى تشهير جديدة.. ماكرون وزوجته يقاضيان كانديس أوينز مجدداً
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رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت دعوى تشهير جديدة ضد الإعلامية الأميركية كانديس أوينز، أمام محكمة اتحادية في ولاية تينيسي، على خلفية استمرارها في نشر ادعاءات تتعلق بحياة السيدة الفرنسية، وفق ما أوردته وكالة فرانس برس.

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وبحسب الوكالة، قُدّمت الدعوى في 4 تشرين الثاني، وجاءت في نحو 400 صفحة، تضمنت 88 بنداً تتعلق بالتشهير ونشر معلومات مضللة بحق الزوجين.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار قضائي صدر في ولاية ديلاوير في 27 تشرين الأول، استبعد أوينز شخصياً من دعوى سابقة رفعها ماكرون وزوجته في تموز 2025، لعدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية ضدها، مع الإبقاء على الإجراءات القانونية بحق شركتين مرتبطتين بها.

ويتهم الزوجان الإعلامية الأميركية بترويج ادعاءات كاذبة بشأن جنس بريجيت عند الولادة، بهدف استثمار هذه المزاعم في توسيع انتشار منصتها الإعلامية المستقلة وتحقيق الشهرة والأرباح.

وأشارا في الدعوى الجديدة إلى أن أوينز لم تتوقف عن نشر تلك الادعاءات منذ بدء النزاع القضائي في صيف 2025، بل واصلت الترويج لها بشكل مكثف عبر برامجها ومنصاتها الرقمية.

وجاء في نص الدعوى أن "هذه الأكاذيب ألحقت أضراراً هائلة بعائلة ماكرون"، واصفاً ما تعرض له الزوجان بأنه "حملة إذلال عالمية".

كما تضمنت الشكوى اعتراضاً على استخدام أوينز دمية ساخرة تجسد بريجيت ماكرون، معتبرين أنها استُخدمت للاستهزاء بمظهرها، وفق ما نقلته وكالة رويترز. وأكد مسؤول في الرئاسة الفرنسية تقديم الدعوى الجديدة.

في المقابل، علّقت أوينز على القضية عبر منصة "إكس"، الاثنين 9 تشرين الثاني، قائلة: "أخشى أن يكون هذا صحيحاً. لقد سبق أن قدم الزوجان ماكرون مجموعة جديدة من المطالبات ضدي".

يُذكر أن أوينز بدأت منذ آذار 2024 الترويج لادعاءات تزعم أن بريجيت ماكرون وُلدت ذكراً، وهي مزاعم ينفيها الزوجان الفرنسيان. وكان ماكرون وزوجته قد أعلنا في أيلول 2025 عزمهما تقديم أدلة أمام القضاء لدحض تلك الادعاءات، علماً أن قناة أوينز على "يوتيوب" يتابعها أكثر من 6 ملايين مشترك.

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الرئيس الفرنسي إيمانويل

الفرنسي إيمانويل

وكالة فرانس برس

إيمانويل ماكر

إيمانويل

الفرنسية

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