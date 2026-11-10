فانس يدافع عن هيغسيث ويرفض عزله

Advertisement

دافع الأميركي جيه دي فانس عن بيت هيغسيث، رافضاً الاتهامات التي تستهدف عزله، ومعتبراً أن محاولات مساءلته لا تستند إلى جرائم تستوجب العزل، وإنما تعكس خلافات سياسية بشأن قراراته داخل الأميركية (البنتاغون).وقال فانس، في منشور عبر منصة "إكس"، رداً على سؤال بشأن ارتكاب هيغسيث جرائم تستوجب عزله: "السؤال عبثي، والإجابة واضحة: بالطبع لا"، واصفاً مساعي عزله بأنها "عرض هزلي" يحل محل ممارسة الكونغرس لدوره الفعلي في صنع السياسات.وأضاف نائب الرئيس، أن الكونغرس يمتلك أدوات عديدة للتعبير عن الخلافات بشأن السياسات، لكنه بدلاً من استخدامها يتجه إلى محاولة عزل هيغسيث، مشيراً إلى أن المشرعين لجأوا إلى النهج نفسه مع الرئيس .واعتبر فانس أن "سن التشريعات أمر صعب، أما إجراءات العزل فهي سهلة، وإن كانت في نهاية المطاف بلا تأثير"، في انتقاد لما وصفه بتحول إجراءات المساءلة إلى وسيلة للتعبير عن الخلافات السياسية بدلاً من العمل التشريعي.إعادة هيكلة البنتاغونمن جهة أخرى، دافع فانس عن قرارات هيغسيث المتعلقة بإعادة ترتيب انتشار القوات الأميركية بعيداً عن وأوكرانيا، وإعادة تنظيم هيئة الضباط برتب الجنرالات، قائلاً إن المفارقة تكمن في أن هذه الملفات تحديداً هي الأكثر إثارة لغضب المشرعين، رغم اعتباره أن الوزير محق فيها.وشدد نائب الرئيس على أن التحركات الرامية إلى عزل هيغسيث لا تتعلق بالحرب مع ، بقدر ما ترتبط بمواجهة الوزير للبيروقراطية داخل البنتاغون، في إشارة إلى التغييرات التي يسعى إلى تنفيذها في المؤسسة العسكرية الأميركية.تحرك لعزل وزير الحربتأتي تصريحات فانس في أعقاب تحرك النائب توماس لتقديم مواد اتهام تستهدف عزل هيغسيث، على خلفية إدارته للحرب مع إيران وملفات أخرى تتعلق بالعمليات العسكرية الأميركية.وكان هيغسيث قد رفض بدوره مساعي عزله، واصفاً إياها بأنها "استعراض سياسي"، معتبراً أنها تستهدف معاقبة القيادة العسكرية الأميركية على تنفيذ عمليات وصفها بأنها قانونية. كما أعلن دعمه لوزير الحرب، مشيداً بأدائه في مواجهة الانتقادات الموجهة إليه.