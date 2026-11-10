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عربي-دولي

رضائي: الرد الأميركي "مخادع"

Lebanon 24
10-11-2026 | 11:46
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وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي، الرد الأميركي على مطالب طهران بأنه "مخادع"، مؤكداً أن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً إلى حين تنفيذ الشروط الإيرانية السبعة.
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وقال رضائي، إن طهران طلبت من الولايات المتحدة تقديم رد صريح وواضح على شروطها، إلا أن واشنطن لم تقدم حتى الآن مثل هذا الرد. 

وأضاف أن جميع التصريحات الأميركية بشأن استمرار المفاوضات مع إيران وعقد اجتماع في قطر "كاذبة"، معتبراً أن الحديث عن مواصلة المحادثات يهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وخفض أسعار النفط، على حد تعبيره.

وفي سياق متصل، نفى رضائي صحة الأنباء المتداولة بشأن التخطيط لعقد لقاء بينه وبين نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، واصفاً هذه التقارير بأنها "غير صحيحة ولا أساس لها".

وبشأن مضيق هرمز، شدد المسؤول الإيراني على أن بلاده أعلنت سبعة شروط وصفها بأنها تمثل حقوق الشعب الإيراني، مؤكداً أن المضيق لن يُفتح ما لم تُنفذ هذه الشروط. 
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