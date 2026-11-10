رضائي: الرد الأميركي "مخادع"

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وصف أمين للأمن القومي ، اللواء ، الرد الأميركي على مطالب بأنه "مخادع"، مؤكداً أن سيبقى مغلقاً إلى حين تنفيذ الشروط السبعة.وقال رضائي، إن طهران طلبت من تقديم رد صريح وواضح على شروطها، إلا أن لم تقدم حتى الآن مثل هذا الرد.وأضاف أن جميع التصريحات الأميركية بشأن استمرار المفاوضات مع وعقد اجتماع في قطر "كاذبة"، معتبراً أن الحديث عن مواصلة المحادثات يهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وخفض أسعار ، على حد تعبيره.وفي سياق متصل، نفى رضائي صحة الأنباء المتداولة بشأن التخطيط لعقد لقاء بينه وبين الأميركي ، واصفاً هذه التقارير بأنها "غير صحيحة ولا أساس لها".وبشأن مضيق هرمز، شدد المسؤول الإيراني على أن بلاده أعلنت سبعة شروط وصفها بأنها تمثل حقوق الشعب الإيراني، مؤكداً أن المضيق لن يُفتح ما لم تُنفذ هذه الشروط.