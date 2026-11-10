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عربي-دولي

ناقلة ديزل روسي تتوقف قبالة سواحل أميركا وسط غموض بشأن وجهتها

Lebanon 24
10-11-2026 | 11:57
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ناقلة ديزل روسي تتوقف قبالة سواحل أميركا وسط غموض بشأن وجهتها
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أظهرت بيانات شحن، أن ناقلة تحمل أول شحنة من الديزل الروسي المتجهة إلى الولايات المتحدة توقفت قبالة الساحل الشرقي الأميركي، فيما أفادت الشركة المشغلة لها بأن وجهتها لم تُحدد بعد.
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وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق مفاجئ مع موسكو لاستيراد الديزل الروسي، للمساعدة في خفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي جرت هذا الشهر.

وأظهرت بيانات الشحن الصادرة عن مجموعة بورصات لندن أن الناقلة "أجيوي فانينديس"، التي ترفع علم مالطا، حُملت بـ4 آلاف طن متري من الديزل منخفض الكبريت للغاية في ميناء بريمورسك الروسي على بحر البلطيق، في 22 تشرين الأول، وكان من المتوقع تسليم الشحنة في 7 تشرين الثاني.

لكن شركة "إيست ميد"، ومقرها اليونان، والمسؤولة عن إدارة السفينة، قالت بعد أسبوع إن الناقلة تواصل رحلتها في انتظار تعليمات، وإن ميناء التفريغ لم يُحدد أو يُعتمد بعد.

وأضافت الشركة لـ"رويترز": "لم يتغير شيء بشأن وجهة السفينة، فهي لا تزال في انتظار تعليمات".
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