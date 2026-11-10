ناقلة ديزل روسي تتوقف قبالة سواحل أميركا وسط غموض بشأن وجهتها

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أظهرت بيانات شحن، أن ناقلة تحمل أول شحنة من الديزل الروسي المتجهة إلى توقفت قبالة الساحل الشرقي الأميركي، فيما أفادت الشركة المشغلة لها بأن وجهتها لم تُحدد بعد.وكان الرئيس الأميركي أعلن، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق مفاجئ مع لاستيراد الديزل الروسي، للمساعدة في خفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي جرت هذا الشهر.وأظهرت بيانات الشحن الصادرة عن مجموعة بورصات أن الناقلة "أجيوي فانينديس"، التي ترفع علم مالطا، حُملت بـ4 آلاف طن متري من الديزل منخفض الكبريت للغاية في ميناء بريمورسك الروسي على بحر البلطيق، في 22 تشرين الأول، وكان من المتوقع تسليم الشحنة في 7 تشرين الثاني.لكن شركة "إيست ميد"، ومقرها ، والمسؤولة عن إدارة السفينة، قالت بعد أسبوع إن الناقلة تواصل رحلتها في انتظار تعليمات، وإن ميناء التفريغ لم يُحدد أو يُعتمد بعد.وأضافت الشركة لـ" ": "لم يتغير شيء بشأن وجهة السفينة، فهي لا تزال في انتظار تعليمات".