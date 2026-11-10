لقاء بين ولي العهد السعودي وملك البحرين وبحث المستجدات الإقليمية واستقرار المنطقة

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التقى ولي السعودي، ، ، العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، في العاصمة الرياض.واستعرض ولي العهد السعودي وملك البحرين العلاقات التاريخية، وبحثا مجالات التعاون ، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.وفي بداية الاستقبال، نقل ولي العهد خلال الاستقبال تحيات الملك سلمان بن عبدالعزيز لملك مملكة البحرين، فيما أعرب ملك البحرين، لولي العهد عن رغبته بنقل تحياته للعاهل السعودي الملك سلمان.في الوقت ذاته، ثمن ملك البحرين خلال الاستقبال جهود الملك سلمان وولي العهد الأمير سلمان، في توطيد العلاقات الثنائية، بجانب الوقفات التاريخية الأخوية المشرفة تجاه مملكة البحرين وشعبها في كافة ، وما تقدمه من دعم أخوي لشقيقتها البحرين على مختلف المستويات.وأعرب عن تقديره "للجهود الخيرة لقيادة في تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك، ودورها المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة".فيما أعرب ولي العهد السعودي، عن حرص على تعزيز الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمعها مع مملكة البحرين في كافة المجالات، معبراً عن تمنياته لمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التطور والرقي.