الداخلية السورية تفكك خلية مسلحة في طرطوس وتقتل زعيمها

نفذت عملية أمنية في ريف محافظة طرطوس، أسفرت عن مقتل زعيم خلية مسلحة قالت إنها تتبع فلول النظام السوري السابق.

هذا وقالت السورية، في بيان، إن العملية جاءت عقب رصد إدارة خلية مسلحة مكونة من أربعة أشخاص في الريف الشرقي لمحافظة طرطوس، مشيرة إلى أن أفرادها كانوا يخططون لتنفيذ عمليات وصفتها بالإرهابية، إلى جانب عمليات سطو مسلح على ممتلكات المدنيين.كما أضافت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي نفذت كميناً محكماً للخلية، اندلع على إثره اشتباك أسفر عن مقتل متزعمها، ويدعى يزن عباس، وإصابة أحد أفرادها، فضلاً عن ضبط عدد من الأسلحة والذخائر.وشددت على أن القوات الأمنية تواصل عمليات التمشيط والملاحقة المكثفة، بهدف إلقاء القبض على بقية أفراد الخلية.ملاحقة لفلول النظامأتت العملية في ظل استمرار الجهود الأمنية التي تبذلها السلطات السورية لملاحقة مجموعات مسلحة تقول إنها مرتبطة بفلول نظام الرئيس السابق ، ولا سيما في المحافظات الساحلية، ومن بينها طرطوس واللاذقية.فقد شهدت المنطقة الساحلية السورية مواجهات وعمليات أمنية متكررة منذ آذار 2025، عقب هجمات نفذتها مجموعات مسلحة موالية للنظام السابق ضد ، قبل أن تتراجع وتيرة المواجهات لاحقاً، مع استمرار تسجيل حوادث مسلحة متفرقة وعمليات تستهدف خلايا مرتبطة بالنظام السابق، وفق تقرير وكالة للجوء الصادر في حزيران 2026.كما سبق أن أعلنت الداخلية السورية، في الماضي، اعتقال ثلاثة أشخاص في طرطوس، قالت إنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات تستهدف قوات الأمن والمدنيين، وضبط عبوات ناسفة قالت إنها كانت معدة للاستخدام في تلك الهجمات.