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عربي-دولي

نتنياهو يحذّر من ضغوط سياسية ويدعو إلى حكومة وحدة وطنية.. هذه رسائله

Lebanon 24
10-11-2026 | 12:50
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نتنياهو يحذّر من ضغوط سياسية ويدعو إلى حكومة وحدة وطنية.. هذه رسائله
نتنياهو يحذّر من ضغوط سياسية ويدعو إلى حكومة وحدة وطنية.. هذه رسائله photos 0
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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، محذراً من ضغوط سياسية تستهدف التراجع عما وصفها بـ"الإنجازات" الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان، ومؤكداً أن إسقاط النظام الإيراني هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من التهديد الذي تمثله طهران.
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وقال نتنياهو، خلال كلمته أمام الكنيست في جلسة أداء اليمين الدستورية، إن إسرائيل ما زالت تمتلك خططاً لتدمير إيران، مضيفاً أن "الوسيلة الوحيدة للتخلص من التهديد الإيراني هي إسقاط النظام".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، إلى أن بلاده ستواجه في المستقبل القريب ضغوطاً سياسية للتوصل إلى اتفاق مع إيران نووية، محذراً في الوقت نفسه من ضغوط تستهدف التراجع عن المكاسب التي حققتها إسرائيل في الضفة الغربية وغزة ولبنان، وفق ما نقلته صحيفة "معاريف".

كما شدد نتنياهو على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، قائلاً: "يجب وضع كل الاعتبارات الأخرى جانباً، ويجب تشكيل حكومة وحدة وطنية"، في وقت تشهد فيه إسرائيل أزمة سياسية عقب الانتخابات الأخيرة التي لم يتمكن فيها معسكره من حصد الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.

سجال مع النواب العرب
وتخللت كلمة نتنياهو مواقف وتصريحات أثارت سجالاً داخل الكنيست، إذ قال إنه لا يرى مشكلة في تحسين الأوضاع الاجتماعية للعرب، لكنه تساءل عما تريده الأحزاب العربية، في إشارة إلى الخلاف بشأن مشاركة هذه الأحزاب في تشكيل الحكومة المقبلة.

وأضاف نتنياهو أن "الفرق الوحيد بين رئيس الأركان وهيئة الأركان المشتركة هو اختلافهما حول مسألة أي دولة قائمة هنا على أنقاض الدولة اليهودية".

في المقابل، انسحب رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان من الجلسة العامة للكنيست احتجاجاً على خطاب نتنياهو، فيما رد رئيس القائمة المشتركة على تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قائلاً: "أتعهد بإزاحة الكاهاني بن غفير من السلطة في أسرع وقت ممكن".

أزمة تشكيل الحكومة
تأتي دعوة نتنياهو إلى حكومة وحدة وطنية في ظل تعقيدات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعدما أفرزت انتخابات 27 تشرين الأول برلماناً من دون أغلبية واضحة لأي من المعسكرين.

وأدى أعضاء الكنيست الجديد اليمين الدستورية، الثلاثاء، في ظل استمرار حالة الجمود السياسي، إذ حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً من أصل 120، مقابل 48 مقعداً للكتلة التي يقودها غادي آيزنكوت، فيما تملك القائمتان العربيتان 19 مقعداً، وفقاً لوكالة "رويترز".

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت بمحاولة تشكيل الحكومة، في خطوة تضع نتنياهو أمام تحدٍ سياسي جديد، وتفتح الباب أمام مفاوضات ائتلافية معقدة قد تحدد شكل الحكومة المقبلة ومستقبل رئاسته لها.
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