الطيبي: هدفنا إزاحة نتنياهو.. وهذا ما نخطط له داخل الكنيست

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أكد رئيس كتلة القائمة المشتركة في الكنيست أحمد الطيبي أن كتلته سيكون لها تأثير كبير في عمل لجان الكنيست خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أن هدفها الأول يتمثل في إبعاد رئيس الوزراء عن السلطة والعمل على إيجاد حكومة بديلة.وقال الطيبي، في تصريحات لقناة "العربية/الحدث"، إن تحريض ضد المواطنين العرب "سافر"، معتبراً أن رفض زعيم حزب " بيتنا" أفيغدور ليبرمان لعرب إسرائيل يحمل أبعاداً عنصرية.وفي خطاب أمام الكنيست، خلال جلسة أداء اليمين الدستورية للأعضاء الجدد، دعا نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مهاجماً في الوقت نفسه الأحزاب العربية، ومحذراً خصومه من الاعتماد على دعمها لتشكيل الحكومة المقبلة.وقال نتنياهو إن الأحزاب العربية "تسعى إلى تدمير الدولة اليهودية"، متسائلاً عما إذا كان خصومه مستعدين للاعتماد على أحزاب قال إن هدفها تدمير إسرائيل، وفق تصريحاته.كما زعم، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، أن الخلاف بين القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة لا يتعلق بموقفهما من وجود الدولة اليهودية، وإنما بطبيعة الدولة التي ستقام على أنقاضها، وفق تعبيره.وجدد نتنياهو دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، قائلاً إنه يتعين وضع الاعتبارات الأخرى جانباً لمواجهة التهديدات التي تواجه إسرائيل، في وقت يسعى فيه خصمه غادي آيزنكوت إلى تشكيل حكومة بديلة بدعم من أحزاب .وفي تطور لاحق، أعلن غادي آيزنكوت، رئيس الوزراء المكلف، إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً عقده غداً مع ممثلي حزب الليكود، وذلك عقب خطاب نتنياهو في الكنيست، في خطوة تعكس انعكاس السجال السياسي على مسار المفاوضات الرامية إلى تشكيل الحكومة الجديدة، وفق ما نقلته صحيفة "معاريف" .ليبرمان يرفض الأحزاب العربيةمن جانبه، أعلن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان تمسكه بثلاثة معايير في مفاوضات تشكيل الحكومة، أولها إنهاء حقبة نتنياهو، وثانيها منع إجراء انتخابات جديدة، وثالثها عدم تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وقال ليبرمان، خلال الثلاثاء، إنه لن يدعم أي حكومة تضم نتنياهو، كما يرفض دعم حكومة أقلية تعتمد على القائمتين العربيتين، رغم تأييده إنهاء حكم رئيس الوزراء الحالي.وأضاف أن قرار تشكيل حكومة وحدة وطنية يعود إلى آيزنكوت، مؤكداً أنه لن يشارك فيها إذا اختار الأخير هذا المسار، لكنه أبدى استعداداً لإبداء المرونة وتقديم تنازلات لتجنب انتخابات جديدة.نفوذتأتي تصريحات الطيبي في وقت تسعى فيه القائمة المشتركة إلى توظيف قوتها البرلمانية في التأثير على عمل الكنيست، والمشاركة في ترتيبات تشكيل اللجان، إلى جانب دعم التحركات الرامية إلى تغيير الحكومة الحالية.فقد أعلنت القائمة المشتركة دعمها مساعي تشكيل حكومة بديلة بقيادة غادي آيزنكوت، بعد الانتخابات التي لم تمنح معسكر نتنياهو الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، في ظل امتلاك القائمة المشتركة 11 مقعداً، مقابل 8 مقاعد للقائمة العربية الموحدة.وتضع هذه الأرقام الكتل العربية أمام دور مؤثر في الحسابات البرلمانية ومفاوضات تشكيل الحكومة، رغم الخلافات بين أحزاب المعارضة بشأن طبيعة التعاون معها وحدوده.