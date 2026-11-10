يونيسف: إسرائيل ترفض السماح بإصلاح حوض مياه يهدد سكان غزة

حذّرت للطفولة (يونيسف) من خطر فيضان حوض مياه في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، بعد رفض السماح باستيراد المعدات اللازمة لإصلاحه، ما قد يؤدي إلى انتشار مياه الصرف الصحي والفيضانات والأمراض بين السكان.

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وأوضحت المنظمة أن الحرب على حركة تسببت في تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية للمياه ومعدات ضخها، فيما يعيش معظم سكان القطاع، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، في مخيمات نزوح.

وقال مسؤول يونيسف إيلدر إن الحوض المتضرر بات ملوثاً بمياه الصرف الصحي، ويواجه خطر الفيضان مع هطول الأمطار الغزيرة. وأشار إلى أن المنظمة عملت على مدى عام مع السلطات الإسرائيلية ومجلس السلام التابع للرئيس الأميركي لإعداد مشروع بقيمة 3 ملايين دولار لإعادة تأهيله، إلا أن هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (كوغات) رفضته خلال الأيام الماضية، بحسب " ".

وحذّر إيلدر، خلال مؤتمر صحافي في ، من أن فيضان الحوض قد يؤدي إلى تدفق مياه الصرف الصحي السامة إلى الشوارع ومخيمات النزوح، ما يعرّض الأطفال والعائلات لمخاطر صحية متزايدة ويجبرهم على النزوح مجدداً.

ولفت إلى أن يونيسف فوجئت برفض المشروع لأسباب أمنية، في ظل القيود الإسرائيلية على إدخال مواد قد تستخدمها حركة حماس لأغراض مدنية أو عسكرية.

ولم تصدر هيئة "كوغات" رداً على طلب التعليق حتى الآن.