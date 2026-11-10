لماذا "الجيل Z" في بريطانيا لا يتحمّس للذهاب إلى الحرب؟

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أفاد تقرير لصحيفة "الغارديان" ، وترجمه لبنان24، بأن الشباب في بريطانيا يتعرضون لانتقادات متزايدة بسبب عدم حماستهم للانخراط في الحروب أو الخدمة العسكرية، معتبراً أن هذا الموقف لا يعكس بالضرورة غياب الوطنية، بل قد يكون تعبيراً عن رفض الحروب وتبعاتها.وجاء ذلك على خلفية نتائج استطلاع "المواقف الاجتماعية البريطانية"، التي أظهرت أن أقل من ربع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً يعتبرون الاستعداد للخدمة العسكرية عند الحاجة أمراً بالغ الأهمية.وأشار التقرير إلى أن السؤال المطروح في الاستطلاع لم يكن ما إذا كان الشباب مستعدين للقتال من أجل بريطانيا، بل إلى أي مدى يعطون أهمية للاستعداد للخدمة العسكرية في أوقات الحاجة. ولفت إلى أن انخفاض هذه النسبة ليس مفاجئاً، في ظل انشغال الشباب بقضايا أكثر إلحاحاً، مثل تأمين السكن، والحصول على زيادة في الرواتب، أو حتى إيجاد فرصة عمل.كما أشار التقرير إلى أن نتائج الاستطلاع أثارت موجة من الانتقادات، وصلت إلى حد اتهام الشباب بضعف حبهم لوطنهم، بعدما عبّر بعضهم عن عدم قدرتهم على تخيّل ظروف تدفعهم إلى قتل إنسان آخر.وفي هذا السياق، طرح التقرير تساؤلات حول طبيعة الحروب التي يُفترض أن يكون الشباب مستعدين للمشاركة فيها، وما إذا كان المطلوب منهم الاستعداد لأي حرب، أياً كانت أسبابها، أم المشاركة في حروب قد يعتبرها سياسيون وباحثون غير قانونية، مثل حرب العراق، أو تدخلات عسكرية كارثية، كتلك التي شهدتها ليبيا.وتناول التقرير أيضاً فكرة أن الحرب يُفترض أن تكون أمراً مروّعاً يتمنى الجميع ألا يتكرر، مستعيداً ذكرى من مدرسة ثانوية، حين أُقيمت مراسم خاصة بمناسبة مرور مئة عام على اندلاع الحرب العالمية الأولى، وطلب أحد المعلمين من الطلاب الوقوف أمام مقاعد فارغة، موضحاً أن عددها يمثّل الطلاب الذين قضوا في الحرب من المدرسة نفسها.التهديدات لا تعني بالضرورة الحماسة للحربوأشار التقرير إلى أن الشباب يدركون جيداً تزايد الاضطرابات الدولية، وأن الافتراضات القديمة بشأن استمرار السلام في الغرب لم تعد مضمونة، خصوصاً مع الحرب الروسية على ، التي وصفها بأنها أكبر وأكثر الصراعات العسكرية تدميراً في منذ الحرب العالمية الثانية.كما لفت إلى التهديدات الروسية التي تواجه بريطانيا، بما فيها الهجمات السيبرانية وعمليات التضليل الإعلامي التي تقف موسكو وراءها، مشيراً إلى أن حلفاء حلف شمال الأطلسي أحبطوا في أيلول مؤامرة روسية مرتبطة بغواصات كانت تتدرب على تعطيل الكابلات البحرية، التي تشكّل بنية أساسية للإنترنت العالمي.واعتبر التقرير أن الدفاع عن البلاد في حال تعرضها لغزو لا يقتصر على الجيش التقليدي، بل يتطلب قدرة المجتمع بأكمله على الصمود والمواجهة.واستشهد التقرير بما حصل في أوكرانيا، حيث لم يكن الشباب يرغبون في الحرب، لكنهم انضموا، عندما اندلعت، إلى وحدات الدفاع الإقليمي بالآلاف، وساهموا في إجلاء المدنيين وتنظيم الاستجابات الإنسانية.كما استعرض تجربة الشباب الاشتراكيين وأعضاء الحركات الشبابية الذين انضموا إلى ضد الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية، وشكّلوا شبكات استخبارات ونفذوا عمليات تخريب، فضلاً عن حركة "زازو" الثقافية المضادة التي تمرّدت على نظام فيشي المتعاون مع النازيين.وأوضح التقرير أن هؤلاء الشباب لم يكونوا بالضرورة مستعدين للانضمام إلى جيش تقليدي، لكنهم أدركوا ضرورة الدفاع عن مستقبلهم.الوطنية ليست الموت تحتوفي ما يتعلق بالشباب اليوم، أشار التقرير إلى تضحياتهم خلال جائحة ، وإلى الحركات والاحتجاجات التي قادوها، من مقاومة مداهمات الهجرة دفاعاً عن جيرانهم، إلى الإضرابات المناخية، والتحركات احتجاجاً على ارتفاع تكاليف التعليم، وصولاً إلى الإضرابات عن الطعام تضامناً مع فلسطين.واعتبر التقرير أن هذه التحركات، رغم أنها لا تُصنّف عادة ضمن المفاهيم التقليدية للشجاعة أو الاستعداد لمواجهة الأخطار، تعكس روح الاستقلالية والرغبة في التحكم بالمستقبل، وهي الروح التي قد تحتاج إليها البلاد إذا وصلت الحرب إلى أراضيها.وخلص التقرير إلى أن النقاشات حول الوطنية غالباً ما تتجاهل أن الناس لا يختبرون انتماءهم إلى وطنهم من خلال مفاهيم مجردة عن الحدود والأمن، بل من خلال مجتمعاتهم وأصدقائهم وعائلاتهم.وأشار إلى أن الوطنية، عندما يصبح هؤلاء مهددين، تأخذ معنى مختلفاً تماماً، فلا تعود مرتبطة بالموت تحت العلم، بل بالوقوف إلى جانب الأشخاص المحيطين بنا والدفاع عنهم.نص انستا:أشار تقرير رأي نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، وترجمه لبنان24، إلى أن عدم حماسة الجيل Z في بريطانيا للانخراط في الحروب لا يعني غياب الوطنية، بل قد يعكس رفضاً للحروب وتبعاتها.ويطرح التقرير تساؤلات حول طبيعة الحروب التي يُفترض أن يكون الشباب مستعدين للمشاركة فيها، وما إذا كان المطلوب منهم الاستعداد لأي حرب، أياً كانت أسبابها، أم المشاركة في حروب قد يعتبرها سياسيون وباحثون غير قانونية، مثل حرب العراق، أو تدخلات عسكرية كارثية، كتلك التي شهدتها ليبيا.Sent from my iPhone