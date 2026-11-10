بزشكيان إلى تركيا للمشاركة في قمة المناخ.. وهذه أبرز الملفات المطروحة

يتوجه الرئيس مسعود بزشكيان، صباح الأربعاء، إلى مدينة أنطاليا ، للمشاركة في قمة قادة العمل المناخي، التي تُعقد يومي 11 و12 تشرين الثاني الجاري، على هامش مؤتمر الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31).

وتُعد هذه الزيارة الأولى لبزشكيان إلى منذ توليه الرئاسة في 28 2024، وتأتي تلبية لدعوة من نظيره ، وفق ما أعلن للعلاقات العامة في مكتب الرئاسة حبيب الله عباسي.

وأوضح عباسي أن بزشكيان سيعقد، على هامش القمة، لقاءات ومباحثات مع عدد من قادة الدول والمسؤولين المشاركين، مشيراً إلى أنه سيكون أول رئيس إيراني يشارك في هذا الاجتماع الدولي على هذا المستوى.

ولفت إلى أن من أبرز الملفات المطروحة خلال القمة إنشاء صندوق مالي قوي لمساعدة الدول المتضررة من تداعيات التغير المناخي، موضحاً أن التقديرات التي طُرحت خلال المؤتمر السابق في العاصمة الأذربيجانية باكو تحدثت عن تخصيص 300 مليار دولار لتعويض الأضرار المناخية، فيما يُتوقع أن يرتفع المبلغ المستهدف خلال الاجتماع الحالي إلى تريليون و300 مليار دولار.

وبحسب عباسي، ستُخصص موارد الصندوق لدعم الدول النامية والأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي، التي تتحمل أعباء بيئية أكبر نتيجة المسارات التنموية للدول الغنية، ما يفاقم التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والعدالة الاقتصادية.