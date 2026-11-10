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عربي-دولي

بزشكيان إلى تركيا للمشاركة في قمة المناخ.. وهذه أبرز الملفات المطروحة

Lebanon 24
10-11-2026 | 14:57
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بزشكيان إلى تركيا للمشاركة في قمة المناخ.. وهذه أبرز الملفات المطروحة
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يتوجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، صباح الأربعاء، إلى مدينة أنطاليا التركية، للمشاركة في قمة قادة العمل المناخي، التي تُعقد يومي 11 و12 تشرين الثاني الجاري، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31).

وتُعد هذه الزيارة الأولى لبزشكيان إلى تركيا منذ توليه الرئاسة في 28 تموز 2024، وتأتي تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما أعلن المدير العام للعلاقات العامة في مكتب الرئاسة الإيرانية حبيب الله عباسي.

وأوضح عباسي أن بزشكيان سيعقد، على هامش القمة، لقاءات ومباحثات مع عدد من قادة الدول والمسؤولين المشاركين، مشيراً إلى أنه سيكون أول رئيس إيراني يشارك في هذا الاجتماع الدولي على هذا المستوى.

ولفت إلى أن من أبرز الملفات المطروحة خلال القمة إنشاء صندوق مالي قوي لمساعدة الدول المتضررة من تداعيات التغير المناخي، موضحاً أن التقديرات التي طُرحت خلال المؤتمر السابق في العاصمة الأذربيجانية باكو تحدثت عن تخصيص 300 مليار دولار لتعويض الأضرار المناخية، فيما يُتوقع أن يرتفع المبلغ المستهدف خلال الاجتماع الحالي إلى تريليون و300 مليار دولار.

وبحسب عباسي، ستُخصص موارد الصندوق لدعم الدول النامية والأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي، التي تتحمل أعباء بيئية أكبر نتيجة المسارات التنموية للدول الغنية، ما يفاقم التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والعدالة الاقتصادية.

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