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عربي-دولي

"الرئيس الفعلي" لأميركا.. من هو الرجل الذي يدير سياسات ترامب؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-11-2026 | 16:00
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الرئيس الفعلي لأميركا.. من هو الرجل الذي يدير سياسات ترامب؟
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رأت مجلة "ذا نيشن" الأميركية أن تعيين ستيفن ميلر رئيساً لموظفي البيت الأبيض، خلفاً لسوزي وايلز، يكشف توجّه الرئيس دونالد ترامب نحو مزيد من التشدد السياسي، بدلاً من مراجعة سياساته عقب الخسارة الكبيرة التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
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وفي مقال نشرته المجلة، اعتبر الكاتب جيت هير أن ترقية ميلر، أحد أبرز مهندسي سياسة ترامب المتشددة تجاه الهجرة، قد تمهّد لمواجهة غير مسبوقة بين البيت الأبيض والكونغرس الذي بات تحت سيطرة الديمقراطيين، وصولاً إلى أزمة دستورية خلال العامين المتبقيين من ولاية الرئيس الأميركي.
وأشار التقرير إلى أن الهزيمة الجمهورية في الانتخابات الأخيرة تجاوزت، وفق تقديرات الكاتب، الانتكاسات التي تعرّضت لها أحزاب حاكمة في انتخابات التجديد النصفي منذ عقود. ولفت إلى أن الديمقراطيين تقدموا في التصويت الشعبي لانتخابات مجلس النواب بفارق قارب 13 نقطة مئوية، وفق الأرقام المتاحة عند نشر المقال.
وقارن الكاتب رد فعل ترامب بمواقف رؤساء سابقين واجهوا هزائم انتخابية مماثلة، إذ اتجه بيل كلينتون إلى تعديل سياساته بعد انتخابات عام 1994، فيما أقال جورج بوش الابن وزير دفاعه دونالد رامسفيلد عقب خسارة الجمهوريين انتخابات عام 2006.
لكن ترامب، بحسب المجلة، اختار مساراً مختلفاً، رغم إبدائه استعداداً للتعاون مع الديمقراطيين ومراجعته بعض جوانب سياسة الترحيل.
واستشهد التقرير بمقابلة أجراها ترامب مع برنامج "60 دقيقة"، أقرّ خلالها بأن إجراءات ترحيل المهاجرين أضرّت به سياسياً، بعدما طالت أشخاصاً يعملون ويساهمون في الاقتصاد الأميركي، رغم دخولهم البلاد بصورة غير قانونية.
غير أن تعيين ميلر، وفق قراءة "ذا نيشن"، يتناقض مع هذه التصريحات، نظراً إلى دوره المحوري في صياغة سياسات الهجرة خلال ولايتي ترامب.
وذكّرت المجلة بأن ميلر كان من أبرز المسؤولين عن سياسة فصل الأطفال عن عائلاتهم خلال الولاية الأولى، كما ساهم في الولاية الثانية في تشديد الإجراءات على الحدود مع المكسيك، وتعليق برامج استقبال اللاجئين، وتوسيع عمليات الترحيل.
ولم يقتصر نفوذه على ملف الهجرة، إذ أشار التقرير، نقلاً عن صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى دوره في الدفع نحو عمليات عسكرية ضد قوارب في البحر الكاريبي قالت الإدارة الأميركية إنها تُستخدم لتهريب المخدرات، فضلاً عن مشاركته في سياسات استهدفت خصوماً سياسيين وجامعات، وإجراءات أمنية اتحادية في واشنطن.
واعتبر الكاتب أن انتقال ميلر إلى رئاسة موظفي البيت الأبيض يمنحه نفوذاً أوسع على القرارات الرئاسية، في مرحلة يُفترض أن تشهد رقابة أشد من الكونغرس على أداء الإدارة.
ونقل التقرير عن النائبة الجمهورية السابقة مارجوري تايلور غرين قولها إن ميلر كان يدير بالفعل جوانب عديدة من عمل البيت الأبيض، معتبرة أن ترقيته تعني استمرار النهج السياسي نفسه.
كما استشهد بتصريحات سارة ماثيوز، التي عملت مع ميلر خلال ولاية ترامب الأولى، وتوقعت أن يتحول إلى "الرئيس الفعلي" من حيث إدارة السياسات والقرارات اليومية داخل الإدارة.
وخلصت "ذا نيشن" إلى أن قرار ترامب لا يعكس استعداداً لتقديم تنازلات بعد الانتخابات، بل يشير، في تقدير الكاتب، إلى رغبة في مواصلة المواجهة السياسية، حتى مع وجود أغلبية ديمقراطية في الكونغرس.
وحذّرت المجلة من أن اتساع نفوذ ميلر، بالتزامن مع تصاعد الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، قد يدفع الولايات المتحدة نحو أزمة دستورية تتجاوز في حدّتها المواجهات التي شهدتها ولاية ترامب الأولى.
 

المصدر: خاص "لبنان24"
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