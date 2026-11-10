تركيا تستبعد إسرائيل من قمة المناخ.. وغزة حاضرة في قلب المؤتمر

أعلن وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي
مراد قوروم أن بلاده لم توجّه دعوة إلى الحكومة الإسرائيلية
للمشاركة في قمة قادة مؤتمر الأمم المتحدة
للمناخ "كوب 31"، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية
، على خلفية الحرب في قطاع غزة
.
وأوضح قوروم، في مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية، أن أنقرة، بصفتها الدولة المضيفة، قررت عدم دعوة إسرائيل
إلى قمة القادة
، مؤكداً أن موقف بلاده من الحكومة الإسرائيلية لن يتغير خلال انعقاد المؤتمر.
وشدّد على أن القرار يقتصر على قمة القادة، ولا يشمل المفاوضات الرسمية للأمم المتحدة بشأن المناخ، التي يحق لجميع الدول المشاركة فيها وعرض مواقفها ومقترحاتها.
وأكد الوزير التركي أن تحقيق العدالة المناخية لا يمكن فصله عن إحلال السلام، مشيراً إلى أن بلاده أطلقت اسم "غزة" على كبرى قاعات المؤتمر، تعبيراً عن موقفها من الحرب في القطاع.
وفي سياق متصل، بحث نائب الرئيس
التركي جودت يلماز مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على هامش المؤتمر، سبل تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق جهود إعادة الإعمار.
وأكد يلماز مواصلة بلاده دعم القضية الفلسطينية
والجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين.
وكانت أعمال مؤتمر "كوب 31" قد انطلقت الاثنين في مدينة أنطاليا، بمشاركة وفود دولية لبحث تحديات التغير المناخي وخفض الانبعاثات، على أن تستمر حتى 20 تشرين الثاني الجاري.