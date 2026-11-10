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عربي-دولي

بشأن محادثات أبو ظبي... كلام لافت لوزير الخارجية الأوكراني

Lebanon 24
10-11-2026 | 16:40
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بشأن محادثات أبو ظبي... كلام لافت لوزير الخارجية الأوكراني
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 حث وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها نظيره الأميركي ماركو روبيو على تسريع تسليم الصواريخ الاعتراضية، في وقت تكثف فيه روسيا هجماتها على البنية التحتية ‌للطاقة مع اقتراب الشتاء بهدف إضعاف معنويات الأوكرانيين، وفق تعبيره.
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وأوضح سيبيها في مقابلة مع رويترز على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس أنه حث الولايات المتحدة خلال محادثاته مع روبيو على مواصلة ممارسة الضغوط على موسكو، بالتزامن مع الجهود الدبلوماسية الجارية في أبوظبي للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.
وقال: "يجب أن ⁠نعمل على مسار السلام، لكن في الوقت نفسه يجب أن نواصل الضغط على روسيا".
وأضاف سيبيها أنه طلب دعما إضافيا لشبكة الطاقة الأوكرانية المتضررة والمزيد من صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية، مؤكدا في الوقت نفسه أن تبادل معلومات المخابرات الأمريكية والمساعدة العسكرية من خلال برنامج قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية لا يزالان ساريين.
وتابع قائلا "طرحت مسألة كيفية تسريع بعض الإمدادات، وكيفية إيجاد طريقة مناسبة لتقديم بعض الإمدادات مسبقا، وكيفية محاولة توفير كميات إضافية".

وتأتي تصريحاته في وقت تسعى فيه كييف للحصول على ضمانات باستمرار الدعم العسكري ‌الغربي، ⁠مع دعم الجهود الدبلوماسية لاستكشاف تدابير محدودة لبناء الثقة مع موسكو.

وعلق سيبيها على المحادثات التي تجري حاليا بوساطة الولايات المتحدة بين المسؤولين الأوكرانيين والروس في أبوظبي بالقول "أوكرانيا لديها نوايا جادة... نحن نحاول استغلال أي فرصة لتسريع جهود السلام وتقريب تحقيقه".
وأضاف أن أوكرانيا لا تزال ⁠مستعدة لمناقشة مجموعة من تدابير تخفيف التوتر، ومنها وقف إطلاق النار في منطقة البحر الأسود وحماية البنية التحتية للطاقة.
وأشار سيبيها إلى أن مقترحات وقف إطلاق النار في البحر الأسود نقلت إلى ⁠روسيا عبر وسطاء، من بينها تركيا ومصر والهند، لكنه أضاف أنه "ليس متفائلا للغاية" بشأن إحراز تقدم، ولا يزال ينتظر ردا من موسكو.
وأكد سيبيها مجددا اتهامات كييف بأن ⁠روسيا تستهدف البنية التحتية المدنية عمدا قبل حلول الشتاء.
وتنفي روسيا استهداف المدنيين عمدا في الحرب، التي دخلت الآن عامها الخامس.
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