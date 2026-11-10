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عربي-دولي

مشهد استثنائي في الأرجنتين.. 650 ألف شخص يشاركون في قداس البابا لاوون

Lebanon 24
10-11-2026 | 16:16
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مشهد استثنائي في الأرجنتين.. 650 ألف شخص يشاركون في قداس البابا لاوون
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استقطب البابا لاوون الرابع عشر نحو 650 ألف شخص إلى قداس أقيم في الهواء الطلق بمدينة قرطبة، ثاني أكبر مدن الأرجنتين، ضمن جولته التي تستمر 12 يوماً في أميركا الجنوبية، وسط حضور جماهيري واسع قدم من مختلف أنحاء البلاد للمشاركة في المناسبة.

واحتشد آلاف الأشخاص خلف الحواجز في مطار عسكري أرجنتيني لاستقبال البابا لدى وصوله إلى موقع القداس في سيارته المكشوفة، فيما رفع كثيرون أعلام الفاتيكان باللونين الأبيض والأصفر، ورددوا هتافات تعبر عن محبتهم له.

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ويواصل البابا لاوون جولته التي تشمل ثلاث دول وتستمر حتى 17 تشرين الثاني، إذ توجه في رحلة ذهاب وإياب من العاصمة بوينس آيرس إلى قرطبة، لمسافة تصل إلى 1300 كيلومتر، للمشاركة في فعاليتين بالمدينة الواقعة عند سفوح سلسلة جبال سييراس تشيكاس، والمعروفة بتاريخها الكاثوليكي العريق وارتباطها الوثيق بالرهبنة اليسوعية.

وخلال عظته في القداس، أشاد البابا بتاريخ الأرجنتين الطويل في الالتزام بالتقاليد الكاثوليكية، مستشهداً بسيرة أول قديسة في البلاد، الراهبة المعروفة باسم "ماما أنتولا" في القرن الثامن عشر، إلى جانب أسقف وكاهنين وشخص عادي قتلهم المجلس العسكري عام 1976.

وقال: "هنا في قرطبة... نود أن نشكر الرب على ثمار القداسة المتنوعة التي أثمرها الرجال والنساء الذين أرسلهم الرب إلى أرض الأرجنتين هذه".

ويُعد لاوون أول بابا يزور الأرجنتين، ذات الأغلبية الكاثوليكية، منذ عام 1987.

تعزيز الحضور الكاثوليكي

وجاءت زيارة قرطبة بعد مشاركة نحو 2.5 مليون شخص في قداس ترأسه البابا في بوينس آيرس، الاثنين، في أكبر تجمع جماهيري يشهده خلال حبريته التي بدأت قبل 18 شهراً.

ويسعى البابا، الذي تشمل جولته أيضاً أوروغواي وبيرو، إلى تعزيز حضور الكنيسة الكاثوليكية في أميركا الجنوبية، وهي منطقة شكلت تاريخياً أحد أبرز مراكز انتشار الكاثوليكية، لكنها تشهد تراجعاً في نفوذ الكنيسة لصالح الطوائف الإنجيلية التي تحقق نمواً متسارعاً.

وفي الأرجنتين، دعا البابا الرئيس خافيير ميلي، الأحد، إلى تجنب استهداف الفئات الأكثر فقراً في المجتمع، وذلك على خلفية برنامج التقشف الذي تتبناه حكومته، والذي أثار انتقادات من الكنيسة بسبب تقليص الخدمات الاجتماعية.

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